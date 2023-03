David Broncano recibe una proposición sexual en ‘La Resistencia’ y no la descarta

Tener la popularidad de David Broncano te hace estar muy expuesto a todo tipo de comentarios. Bien lo sabe él que lo vive a diario en su programa, La Resistencia. “Uno me ha llamado hijo de puta, sin más y cuando yo estaba diciendo, pero qué me está viniendo, una mujer viene y me dice, ‘que me comas el coño’”, decía en su plató sobre lo que le venía del público.

Una proposición que ha querido comentar con la interesada. “Es que me hace falta una comida de coño y como tu novia el otro día dijo que comías el coño y que se lo comías bien”, insistía la mujer.

“¿Tú no ves un poco contradictorio que veas que mi novia aquí me diga que le coma el coño y tú digas, a ver si cuela y me lo come a mí también?”, le preguntaba.

“Es que me han echado del trabajo, así que, qué mejor regalo que, en lugar de que le haga un bizum, que estoy pelada, pues que me coma el coño y encima soy de Jaén”, le explicaba la mujer del público.

Camiseta incluida

Además, por si acaso no lograba hablar con él, había ido preparada con una camiseta que llevaba grabada esta petición y que le había lanzado al escenario antes de empezar el programa. El acompañante de la chica se lo hacía saber a Broncano.

“Por tierra, mar y aire, por todos los lados”, decía antes de coger la camiseta y mostrarla, “la verdad es que venías muy preparada para esto”.

El presentador no dudaba en invitarla al sofá para empezar, pero no le debieron tomar en serio sus palabras porque la chica no se levantó de su butaca. Para que luego digan que ser presentador no es una profesión de riesgo.

Eso sí, una vez más, Broncano demostró que sabe encajar cualquier situación surrealista y salir al paso.