Tania Medina se atreve con ‘Manos de tijera’ de Camilo y demuestra que es más que una chica de realities

Hace unas semanas Tania Medina confesó que estaba siendo valiente y probando con una de las facetas que siempre la había motivado, pero hasta ahora no se había atrevido a explotar, la de cantante.

Está dando clases para mejora y parece que va obteniendo avances. Ha compartido un momento en el que se ha atrevido con Manos de tijera de Camilo.

“Es la primera vez que escuchaba esta canción, me la puse dos veces y simplemente me dejé llevar, hay que pulir muchísimas cosas y mejorar pero sin duda no puede ser una canción más bonita ✨”, aseguraba sobre el tema elegido.

Parece que cada vez tiene menos pudor para enseñarnos una faceta de la que nunca habló en su paso por La isla de las tentaciones o por Supervivientes. Pero una cara que cuenta con el apoyo incondicional de su chico, Alejandro Nieto.

“Siempre he admirado a Camilo, primero como persona y luego como profesional, me parece que cuenta verdades y transmite mucho con sus letras. Algo muy curioso, es que esta letra en concreto la creó a partir de una imaginación, él quiso imaginar cómo se sentiría al perder a Evaluna, la mujer de su vida, como sería vivir una ruptura y acabó cantando esta maravilla”, reflexionaba sobre la canción.

Parece que este mensaje de amor absoluto del colombiano por su mujer le ha despertado mucho sentimiento. “En definitiva, nunca escuché una letra más profunda y sincera en mi vida, gracias por esta canción y gracias @academiajukebox por la oportunidad 🫶”, terminaba diciendo.

Reacciones

“Increíble sin palabras ❤️ te amo”, aseguraba su chico. Y no era el único mensaje que recibía apoyando esta nueva vena artística que está empezando a desarrollar.

Anabel Pantoja: Te como mi vida😍

Patricia Steisy: Madre mía como cantas nena. Con la boca abierta estoy 😍

Gonzalo Montoya: Wow

Se ha quedado abrumada por tanto apoyo y ha dado las gracias a todos esos que le están dando alas para centrarse en esta nueva aventura: “GRACIAS Y GRACIAS a tod@s, me animan a perseguir mis sueños 🙏✨”.