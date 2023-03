María muestra su funda de móvil que muchos ven como una provocación a Elena de ‘La isla de las tentaciones’

Muñeca chochona se ha convertido en el calificativo que los haters le dedican a María Aguilar después de que la madre de Elena se dirigiera así a ella en la hoguera que compartió con David en La isla de las tentaciones.

David y María ya se conocían antes del programa por redes sociales y ese fue el detalle que les hizo tener conexión desde el primer momento. No tardaron en cruzar los límites que había marcado Elena y desde casi el principio mantuvieron relaciones sexuales casi desde el principio.

Muchos se han posicionada del lado de Elena que no lo ha pasado nada mal y que llegó, incluso, a desmayarse tras ver las imágenes de su novio con ella en la cama. Desde ese momento, María ha tenido que soportar incesantes críticas por su comportamiento.

No gustó tampoco cuando se echó unas risas con David a costa de la banda de Barbie que le devolvió Elena vía dron. Una banda que le había hecho su madre en honor a la pareja que formaban, igualita a la de Barbie y Ken.

La provocación de María

De ahí, que muchos hayan interpretado uno de los últimos stories de María como una provocación. La soltera compartía una foto de una funda de móvil de Barbie. La que le ha caído.

“Esta funda de Barbie es lo máximo, pero no llegué a estrenarla porque justo cuando me la regalaron cambié de móvil”, explicaba. No le ha quedado otra que defenderse.

"Si llego a saber que va a tener tanta bola no lo subo. Es una funda de móvil, amo las fundas, tengo como 40 de miles de años, me la regalaron antes de la isla y me encanta. No es una provocación ni nada", aseguraba.

"No lo subo porque me sienta una Barbie ni mucho menos, es porque me gusta, al igual que tengo una funda de flores... Amo el rosa y Barbie mucho antes de esto... Y no voy a dejar de usar lo que me dé la gana por lo que penséis los demás", añadía.

La foto polémica de María Aguilar. / @mariabrunn / Instagram

Está claro que esta guerra no ha terminado en República Dominicana.