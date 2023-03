Lola Lolita desvela la razón por la que no acudió a la boda de Lele Pons y Guaynaa

Aunque hayan pasado ya dos semanas, seguimos hablado de la boda del año: la de Lele Pons y Guaynaa. El evento reunió a una larga lista de estrellas: desde Sebastián Yatra a Paris Hilton, pasando por Aitana o Chayanne. ¡Nadie se la quiso perder!

Días antes del enlace, Lele Pons celebró su despedida de soltera. Un evento donde no faltaron algunos de los rostros más conocidos de la industria del entretenimiento. Artistas de la talla de Anitta, Tini o la mismísima Lola Índigo. Pero entre todos estos rostros conocidos también estaba Lola Lolita: una de los rostros españoles más conocidos de las redes sociales. Sobre todo gracias a TikTok, donde suma más de diez millones de seguidores y seguidoras. ¡Una auténtica locura!

Aunque Lola Lolita fuese a Miami a la despedida de soltera de Lele, no acudió a la boda, a pesar de que era solo unos días después. Ahora, en la alfombra verde de los Premios Dial 2023, Lola Lolita ha desvelado la verdadera razón por la que no acudió: ¡no estaba invitada!

Lola Lolita: la ausencia de la boda de Lele y Guaynaa

Este jueves, 16 de marzo, Lola Lolita viajó junto a su hermana Sofía Surferss a Tenerife para disfrutar de los Premios Dial. En la alfombra verde de los galardones, la influencer se paró a charlar con Álvaro Díaz y MJ.

Fue entonces cuando la presentadora le preguntó sobre su ausencia en la boda. "A la boda no me invitó", empieza diciendo la influencer entre risas. Eso sí, la joven sale muy bien del paso: "Había overbooking, había muchísima gente y yo no cabía.

Además, cuando la estrella de redes es preguntada por lo que ocurrió en la despedida de soltera, se queda callada. Es su hermana la que empieza a hablar: "No ha subido ni historias. A mí no me ha contado nada. Imagínate la que liaron esa noche"

"Realmente lo publicamos todo en redes sociales. Se ve el fiestón. Bueno, todo, todo, no. Lo que se puede ver", termina diciendo.

Sin duda Lola Lolita se ha convertido en uno de los rostros más queridos de las redes sociales. Y es que su espontaneidad y sentido del humor han enamorado a miles de personas. Bueno, más bien millones.