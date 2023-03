Patricia Donoso reaparece en el plató de ‘Supervivientes’ mientras un nuevo concursante viaja a Honduras

No había pasado ni 12 horas cuando Patricia Donoso ya dijo que quería abandonar Supervivientes. Se vio superada por la experiencia y aunque todos los presentadores del formato intentaron convencerla para que se quedara, lo único que consiguieron fue alargarlo unos días para que, a la semana, abandonara definitivamente Honduras.

Este jueves, una semana después, ha reaparecido en el plató de Supervivientes para dar explicaciones. Se ha fundido en un cariñoso abrazo con Jorge Javier Vázquez que ha querido dejar algo claro.

“No creo que hayas sido una timadora, no creo que hayas ido a engañar, sí que creo que no te has dado tiempo. Creo que al verte allí no te viste, por las razones que sean, creo que hasta cierto punto te viste como ridícula, que puede pasar, que psicológicamente entréis en esa dinámica de ver que no es vuestro lugar. Y cuando entráis ahí es que no os dais tiempo a salir”, le decía sin soltarle las manos.

Aclaraciones

“Quiero dejar muy claro que nosotros charlamos y hablamos así y que lo que tú me dijiste ese día es muy divertido porque es como nos solemos tratar y que para nada lo que se ha dicho que estoy ofendida o que estamos enfadados”, decía ella en primer lugar sobre las palabras que le dijo el presentador para intentar convencerla de que se quedara y que resultaron muy impactantes.

“Sé los códigos con los que hablo a cada concursante. Sé hasta dónde puede llegar con cada concursante y sé que la conversación que tuve contigo fue en tono de humor y que son cosas que nos decimos dentro del plató, fuera del plató y por conversaciones y quien quiera entender bien y quien, no, también”, se justificaba Jorge Javier.

Las explicaciones

“Ha pasado que la cabeza te juega una mala pasada. Empiezas un bucle. Entré en una espiral en la que todos quisieron ayudarme. Manuel Cortés Bollo, Adara Molinero, Gema Aldón, Diego, todo el mundo intentaba sacarme de allí y llegó un momento en el que yo vi que era un lastre para la organización. Que yo no estaba haciendo televisión. Que me habían contratado y había sido un honor, pero que se habían equivocado. No era capaz de pescar, no era capaz de hacer mi programa, de hacer lo que ellos hacían, cómo se movían, era un lastre, me están dando de comer, me están llevando ellos. Creía que estaba timando al programa por estar una semana cobrando, con un caché equis, por algo que no estaba haciendo y no podía dar”, explicaba Patricia sobre lo que le hizo tomar la decisión de abandonar.

“Preferí levantarme y decir que me voy. La gente ha dicho que ha sido show lo del helicóptero, pero yo tengo un vértigo terrible y para mí era superar todo esto, era ser fuerte y era yo soy capaz de hacer esto, incluso teniendo fobia al sol y me sentí super woman y descubrí que no soy así. Hay otra Patricia, que no es Patricia Donoso, y tiene sus debilidades. Yo no soy una buena concursante para Supervivientes y eso me avergüenza. Lo siento porque es un programa maravilloso y es muy duro y la gente que está allí está haciendo un trabajo sublime”, añadía.

“Sé que estás hablando desde el corazón porque te está saliendo un acento que normalmente escondes y que solo te sale cuando hablas con sinceridad y desde el corazón. Tengo que decir que está temblando”, valoraba Jorge Javier.

“Me da mucha pena que no estés allí, yo creo que podrías haber dado momentos increíbles. Me da rabia que no hayas sabido salir de ese bucle como sí que está haciendo Katerina que también se metió ahí. Te tengo que despedir”, le decía antes de abandonar el plató.

Críticas a Jorge Javier

En redes sociales son muchos los que han criticado a Jorge Javier por el trato que le ha dado a Patricia tras haber abandonado, según muchos, muy distinto al que dio a otros concursantes que hicieron lo mismo en otras ediciones.

Con Patricia ya fuera del programa hizo un anuncio: "Un nuevo concursante está ya volando hasta Honduras y que el domingo le dará la bienvenida Ion Aramendi en Conexión Honduras". Eso sí, no ha dado ningún detalle sobre su identidad.

Está claro que el listón está alto.