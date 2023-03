Primeros nominados de los nuevos grupos de ‘Supervivientes’ con Adara Molinero y Jonan Wiergo como líderes

Jorge Javier Vázquez ya había anunciado cambios de dinámica para este jueves en Supervivientes y así ha sido. Tras la expulsión de Artùr Dainese desaparecía Tierra de Nadie y los concursantes se dividían en dos grupos: Playa Royale y Playa Fatal. La suerte y el azar decidieron los grupos.

Los concursantes fueron escogiendo monedas con cara o cruz para ir a un grupo u otro. Así quedaron un grupo con Raquel Arias, Bosco Blanch, Alma Bollo, Jonan Wiergo, Gema Aldón y Sergio Garrido.

En el otro grupo iban Diego Pérez, Adara Molinero, Manuel Cortés, Asraf Beno, Ginés Corregüela, Raquel Mosquera y Katerina Safarova.

Quedaba Arelys Ramos que, por ser la última, tuvo el privilegio de poder hacer un cambio y mandó a Raquel Mosquera al otro equipo para quedarse ella en el primero. Una decisión comentada porque ponía en el mismo grupo a Gema Aldón y Raquel Mosquera que no tienen muy buena relación. Veremos cuánto tardan en discutir.

Luego llegó la prueba de localización y el grupo de Gema y Raquel se quedó con la playa buena mientras que el de Adara Molinero tendrá que vivir en la playa mala. También hubo prueba de líder y fueron Adara Molinero y Jonan Wiergo los ganadores. Así llegaron a las nominaciones que tuvieron que ser muy rápidas porque apenas quedaba tiempo.

Nominaciones de Playa Royal

Gema nominó a “Raquel Arias, aunque realmente no nos conocemos ni tenemos roces, ninguno, pero no me ha sentado bien que diga que soy una maleducada cuando dije ‘¿dónde está el bocadillo?’. Lo dije algo ansiosa, pero no maleducada”.

Bosco, tras preguntarle a Gema Aldón cómo se llamaba, le dio su voto a ella. El otro que tenía extra gracias Artùr Dainese se lo dio a Raquel Mosquera y alegó que creía que “sus corazones y amores van a cuidarla muy bien”.

Raquel Arias le devolvió el voto a Gema con la que aseguró que “no tengo ningún problema y creo que esta semana podremos hablar”. Alma, por su parte, se lo dio a “Sergio, no tengo nada en contra, pero creo que de aquí somos los que más puedo chocar”.

Y Sergio no le devolvió el voto a Alma, sino que se lo dio a Bosco “porque lleva varias semanas nominándome y no quiero nominar a los nuevos”. Solo quedaba Raquel Mosquera que, como era de esperar, nominó a Gema.

Así que Gema quedaba como nominada del grupo y Jonan Wiergo eligió a Sergio Garrido “porque es el que me pone un poco tenso a la hora de discutir”.

Nominaciones de Playa Fatal

En cuanto a Playa Fatal Katerina le dio su voto a Asraf “porque me ha parecido muy feo porque de cara me decía que no tenía ningún problema y en el vídeo he visto que estaba hablando mal de mí a mis espaldas”.

No había tiempo para dar razones, así que Arelys le dio su voto a Katerina, Manuel Cortés a Ginés y este a Asraf, igual que Diego. El novio de Isa Pantoja, por su parte, le devolvía el voto a Katerina.

De esta manera la rusa quedó nominada con tres votos de sus compañeros y Adara Molinero le dio su voto de líder a Ginés Corregüela.

Resumiendo, esta semana se enfrentan a la nominación Katerina, Ginés, Sergio y Gema. Va a estar la cosa reñida.