C. Tangana y Yolanda Ramos, unidos por su amor por la pizza

El secreto está en la masa y C. Tangana lo sabe. En esta ocasión ha participado de la mano de la productora Little Spain, de la que es copropietario; en la nueva campaña publicitaria de la conocida cadena de pizzerías, Telepizza.

Little Spain es la productora que está detrás de los videoclips de El Madrileño y que ahora se ha metido de lleno en la campaña Viva la masa, que homenaje los 35 años de historia que la cadena de comida rápida lleva ya a sus espaldas. El proyecto está formado por varias piezas audiovisuales que iremos conociendo a lo largo del año.

La primera que ya hemos podido ver es un anuncio de casi dos minutos de duración y llega desde una ubicación de lujo. La campaña está muy influenciada por la cultura popular española. Es por eso que esta breve historia se desarrolla desde el Palacio Real de Madrid, aunque presenta una narrativa urbana y modernizada. Lo mejor del video es su protagonista, Yolanda Ramos.

El anuncio empieza con una mujer pidiendo unas pizzas desde el Palacio Real. Unos segundos después descubrimos que esa mujer es Yolanda Ramos en la piel de una trabajadora de Palacio. Mientras espera su pedido, Yolanda Ramos se convierte en toda una estrella del rock al ritmo de Driver's Seat, de Sniff 'n' the Tears, mientras recorre los pasillos del palacio sobre una enceradora. Cuando llega el repartidor, finalmente la actriz puede disfrutar de una buena pizza junto a su hijo en la ficción tras un intenso día de trabajo.

La actriz no deja de lado su espontaneidad y el gran sentido del humor que le han convertido en una de las mejores actrices y cómicas del momento. Así lo demuestra con esa frase al final del anuncio cuando le dice a su hijo, interpretado por Farid Bechara, "¿sabes esa sensación de que a veces estás tan, tan, reventada, que no tienes ni hambre? Pues a mí no me pasa". El actor es uno de los protagonistas de Mi soledad tiene alas, la primera película dirigida por Mario Casas que se estrenará muy pronto.

Con este proyecto, la empresa ha querido desvelar cuál es el verdadero secreto que se esconde tras su masa, como dicen en su conocido lema, "el secreto está en la masa". Ahora ya sabemos cuál es: los consumidores. Sin ellos, Telepizza no podría estar celebrando estas más de tres décadas de trabajo.