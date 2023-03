El descuido de Rosalía por el que se filtra la conversación previa a un concierto con sus bailarines

Rosalía está viviendo uno de sus mejores momentos tanto a nivel profesional como personal. La vida le sonríe y no hay más que ver su cara de felicidad. Sin embargo, para la artista nada es suficiente.

Este sábado conseguía coronarse en nuestra lista y se hacía con el número uno con Lie like you love me, también conocida como LLYC, y a esto se le suma el gran hype que ha creado con su próximo EP con Rauw Alejandro que saldrá este 24 de marzo y del que de momento ya hemos podido escuchar un verso de Beso.

Mientras llega ese ansiado momento que todo el mundo estamos esperando, la catalana ha dado el pistoletazo de salida al Motomami Festival Tour 2023 en Lollapalooza en Argentina. El primer show del año con el que recorrerá el mundo tocando en festivales. La intérprete ha arrasado en su primer concierto en el que ha apostado por una puesta en escena más sencilla, pero muy potente a nivel musical.

Fue una noche llena de hits, de perfomance, de cambios de vestuario, de cantarle el cumpleaños feliz a su álbum motomami y también de alguna que otra sorpresa. Sin embargo, si hay algo que ha llamado la atención ha sido ese descuido con el que hemos podido escuchar la conversación que tiene con sus bailarines antes de salir al escenario.

¿Qué les dice a sus bailarines?

Los micrófonos del directo del Lollapalooza se abrieron unos segundos antes por error y se pudo escuchar en primicia lo que Rosalía le dice a sus bailares. Unas palabras que solo una motomami de corazón podría decir.

"Este es el primer show que hacemos. Este es primer show, espero que os sintáis muy orgullosos de esto, que os gocéis el show", empezaba diciendo continuando con unas palabras imposibles de descifrar.

Rosalía les quiso dejar claro a sus bailarines lo importantes que son ellos en cada show: "Sabéis que no puedo hacer esto sin vosotros. Me siento muy feliz, muy bendecida de que estéis aquí. Y de veras, espero que disfrutéis el set de esta noche ahí fuera en el escenario. Aprendo mucho de todos vosotros, de cada uno ed vosotros durante este proceso", expresaba mostrándoles su admiración.

Por último, Rosalía quiso agradecerles su presencia en ese inicio de festivales: "Vamos a acabar con esta mierda, ¿vale? Vámonos. ¿Argentina? 1, 2, 3... ¡¡ARGENTINA!!", terminaba expresando. Unas palabras que no han tardado en viralizarse en redes por su honestidad.