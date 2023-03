Rosalía reina en la lista con ‘LLYLM’

En su sexta semana en lista, LLYLM, de Rosalía, ha llegado este sábado 18 de marzo al número uno de LOS40. La primera canción que la catalana ha publicado en 2023 es también el tema con que ha apoyado el lanzamiento del nuevo sabor de Coca-Cola de edición limitada. En cualquier caso, un single muy personal, repleto de referencias en su letra al gran momento que atraviesa junto a Rauw Alejandro, con quien, por cierto, va a publicar un EP a medias el 24 de este mes. A finales de febrero lo interpretó en directo en un evento de Coca-Cola y dejó a los asistentes fascinados.

ROSALÍA - LLYLM (Official Lyric Video)

Lie like you love me —que es lo que significan las siglas del título— sigue los pasos de los más recientes éxitos de Rosalía en la lista, como La fama, junto a The Weeknd, y Despechá, ambas en 2022. La acogida del sencillo está siendo abrumadora. El vídeo cuenta ya con once millones de visitas en YouTube.

El tema puede considerarse aperitivo de todo lo que Rosalía tiene previsto ofrecernos este año. De momento ya ha anunciado una gira de festivales (incluida parada en Barcelona y Madrid) y seguramente ampliará en breve su colección de premios pues está nominada en ocho categorías a los Latin American Music Awards del próximo 20 de abril. Muy grande nuestra artista más internacional, que ahora añade este número uno a su historial en LOS40. ¡Enhorabuena!