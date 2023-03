Qué significa escribir el número '7642' en Whatsapp y por qué está tan de moda entre los jóvenes

Bien es cierto que las tecnologías no se le dan bien a todo el mundo, inclusive a aquellos que ya hemos nacido nativos digitales y claro, siempre hay cosas que se nos escapan. Pese a que todos ya estamos solidarizados con las encuestas de WhatsApp y con no mandar audios eternos, la realidad es que los adolescentes inventan casi nuevas funcionalidades de la aplicación que nos complican un poco la existencia.

Cuando parecía que teníamos todo controlado y que habíamos incluso entendido las abreviaciones en los mensajes, en los correos y hasta en Twitch, ahora surgen nuevos códigos numéricos indescifrables en WhatsApp. Se trata de una forma más de comunicarse y que nos deja un poco fuera de juegos a los no tan jóvenes.

Bien es cierto que la aparición de las redes sociales ha marcado una nueva forma de relacionarnos, pero también de comunicarnos. Algo que nos llama especialmente la atención entre adolescentes porque lejos de mantener una conversación fluida, donde ambas partes intercambian mensajes, muchos son los que cambian la escritura por la fotografía como una forma más de comunicarse. Es justo entre estas generaciones más adolescentes donde se ha detectado otra tendencia y es que ahora no se mandan fotos, sino que se mandan códigos numéricos. Sí, como lo lees. Te parece una locura, ¿verdad?

La realidad es que puede serlo, pero para ellos es bastante cómodo porque detrás de esas numeraciones hay un significado que solo ellos parecen entender. Uno de los códigos que más circula entre la jerga adolescente corresponde al número 7642, pero ¿qué significa mandar este número a través de WhatsApp?

¿Qué significa el número 7642 que está tan de moda entre los jóvenes?

Aunque es posible que la gran parte de los mortales estén enterándose de esto por primera vez, es cierto que los conjuntos numéricos están cargados de significado para los más jóvenes. Para poder entenderlo, necesitamos navegar por TikTok, la plataforma por excelencia que tiene conquistado a este público, y una vez allí, encontramos infinidad de vídeos que explican lo que hay detrás.

Después de visualizar algunos vídeos de esta red social, se podría decir que el número 7642 está cargado de significado y viene a ser un mensaje de lo más emotivo, que se resume en que pueden contar contigo para todo. Aunque te resulte sorprendente es más fácil, o al menos, se pierde menos tiempo, mandando estos dígitos que escribiendo toda la frase entera palabra por palabra: “Siempre (7) estaré (6) para (4) ti (2)”. Muchos usuarios indican que la asignación de las palabras con el número no es fruto del azar, sino que tiene su propia historia.

El origen se sustenta en el habla inglesa ya que se tiene en cuenta cómo estos digitos se pronuncian y se escriben: seven, six, four y two. De esta forma y según se observa en los vídeos, el número se usa para sustituir a una de las palabras: el 7 por "siempre", el 6 por "estaré", el 4 por "para" (igual que suena en inglés 'for') y el 2 por "ti".

Por lo que, 7642 es una fórmula que los jóvenes están utilizando con frecuencia y de forma muy rápida para decirles a una persona que les importa mucho y que, de alguna manera, les brinda su apoyo. De esta forma, los jóvenes ahorran tiempo en escribir y, a su vez, evitan que alguien no deseado entienda el verdadero mensaje.