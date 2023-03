Amanda Bynes, ingresada en un psiquiátrico tras pasear desnuda por la calle

Amanda Bynes es una de esas actrices de éxito en los 2000 que se vio sumida en una espiral de excesos que, unido a un trastorno bipolar, convirtió su vida en un no cesar de escándalos y comportamientos erráticos. Parecía que últimamente estaba recuperándose, pero la madrugada del domingo fue vista vagando desnuda por la calle.

Según TMZ, ella misma paró a un conductor y le explicó que había llamado a emergencias porque le había dado un brote psicótico. Cuando los servicios de emergencias se personaron la llevaron directamente a un centro psiquiátrico donde, al parecer, sigue ingresada sin aparentes daños físicos.

No es la primera vez que la actriz recibe ayuda psiquiátrica. De hecho, los sucesos relacionados con su salud mental hicieron que, en 2013, su madre tuviera que asumir su tutela. La estrella juvenil de los 2000's no pasaba por su mejor momento.

Incendió la entrada de la casa de su vecino, casi quemando al perro. Precisamente, hace un año más o menos fue cuando terminó ese tiempo tutelado. Desde entonces, parecía que la vida transcurría con normalidad para ella y, en más de una ocasión, había manifestado la intención de cuidarse para evitar recaídas como la que ha sufrido ahora.

Nueva recaída

El pasado sábado tenía previsto acudir a una convención de los ’90 con algunos de sus compañeros de Todo eso y más. Pero canceló a última hora por enfermedad sin dar más detalles.

Page Six ha podido hablar con el ex prometido de Bynes, Paul Michael, que aseguraba que la actriz no había estado tomando su medicación.

Después de lo sucedido todavía no se sabe si sus padres o el equipo legal tomarán cartas en el asunto para recuperar el tema de la tutela. De momento, poco más se sabe, salvo que sigue ingresada y bajo los cuidados necesarios para superar este nuevo traspiés en su salud mental.