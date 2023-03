Sandra Barneda convoca hoguera de excepción ante lo visto en las dos villas en ‘La isla de las tentaciones’

David y Elena han abandona La isla de las tentaciones tras una hoguera muy intensa y una decisión final de ruptura. Él se ha ido con María para intentar conocerla mejor y ella, se ha ido sintiéndose aparentemente fuerte y sin cerrarle las puertas a un futuro amor. Pero las cosas siguen su curso en las distintas villas con el resto de parejas. En el próximo programa veremos que el sexo sigue presente.

Manu cada vez soporta menos el acercamiento de Miguel de Hoyos con Marina. De hecho, le veremos tomar la decisión de irse cuando les ve demasiado cerca y el otro Miguel le recuerda que no es nadie para pedir explicaciones. “Tú no eres mi novio y tus actitudes me tienen harta”, acabará diciéndole ella en una discusión.

“No te he importado en ningún momento y si no te he importado no sé qué hago aquí”, decía con las maletas hechas dispuesto a abandonar el programa. “Disfrutad de la fiesta”, decía mientras se marchaba.

Ya lo anunciaba Sandra y ahora les ha dado explicaciones. Una de ellas podrá ver a su novio en directo durante diez minutos para ver cómo se comporta en su villa.

Mientras Miriam y Manuel cada vez están más cerca, Miguel sigue intentando seducir a Lydia: “No te preocupes cariño, esta noche nos rezamos un par de padrenuestros y nos vamos en tu cama, ¿vale?”. “Obviamente me gustas, pero necesito tener una conversación”, le decía el futbolista a su tentación.

Y en cuanto a Naomi y Adrián, parece que ambos han decidido dejarse llevar. Ella tendrá sexo en el baño con Napoli y él en la cama con Keyla. Él no tardó en contárselo al resto de la casa y ella acaba enfadada por tan poca discreción.

Hoguera de excepción

“Chicos, bienvenidos a la hoguera de excepción”, les dice Sandra Barneda a los cuatro que quedan. “No me salen ni las palabras porque era algo para mí inimaginable”, le vemos decir a Alejandro. “Está con uno, luego está con otro, no me esperaba que Marina fuese así”, comenta Álex sobre el vaivén de su todavía chica. “No sé Sandra lo que he visto, mi cabeza no da para más, no sé si he visto un beso”, comenta Manuel y no sabemos qué habrá podido ver de Lydia para hacer ese comentario.

Y en esa hoguera será cuando Adrián vea la noche de sexo de su chica con Napoli y esta vez no sale corriendo al mar, sino que asegura que quiere verlo.

Tiene pinta de que está todo a punto de saltar por los aires. ¿Quedará alguna pareja viva?