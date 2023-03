Las primeras palabras e imágenes de Bruce Willis tras conocerse que sufre demencia

Ha pasado un año desde que Hollywood despertó con una triste noticia. Bruce Willis, uno de los rostros más conocidos del cine de acción de los últimos años, se retiraba de la industria del cine que tanta fama le ha otorgado tras saber que sufría demencia.

Fue su hija Rumer Willis quien dio la noticia a través de su cuenta de Instagram, anunciando así el punto y final en la carrera profesional de su padre. "Bruce ha estado experimentando algunos problemas de salud y recientemente ha sido diagnosticado con afasia, lo que está afectando sus habilidades cognitivas", se leía en el mensaje.

En él, la hija del actor, también artista, lamentaba el "difícil momento" por el que estaba pasando toda su familia; a la vez que agradecía todo el amor de sus fans y repetía un lema digno de Bruce Willis: "Vive la vida".

La retirada del actor de películas como Jungla de Cristal, El Sexto Sentido o Armageddon se conoció hace ya un año, pero no fue hasta hace unos meses cuando toda su familia, Demi Moore incluida, publicó un comunicado para actualizar el estado de salud del intérprete.

"Desde que anunciamos que Bruce había sido diagnosticado con afasia en la primavera de 2022, su condición ha progresado y ahora tenemos un diagnóstico más específico: demencia frontotemporal, conocida como FTD", recogía el texto.

Las primeras imágenes de Bruce Willis

Después de este, se han sucedido muchos más comentarios, publicaciones y fotografías de sus hijas, su mujer y exmujer, Demi Moore, mostrando todo su apoyo y amor a Bruce Willis; pero la última de ellas ha sido hace tan solo un par de días, el pasado 19 de marzo, en su 68º cumpleaños.

A través de Instagram, Moore ha compartido diversas fotografías con toda la familia unida y un entrañable mensaje: "¡Feliz cumpleaños, BW! Estoy tan contenta de poder celebrarte hoy. Te amo y amo a nuestra familia. Gracias a todos por el cariño y los cálidos deseos - todos los sentimos".

Además de suponer toda una oda a la familia, también han sido las primeras imágenes de Willis después de que conocerse que sufre demencia, y también sus primeras palabras; que han ido dirigidas a toda su familia que se congregó allí para dar las gracias y canturrear junto a ellos.

Además de Demi Morre y Rumer Willis, madre e hija, también se ha pronunciado a través de las redes sociales Emma Heming, actual esposa del actor. "Empecé la mañana llorando, como podéis ver por mis ojos hinchados. Siempre recibo ese mensaje donde la gente siempre me dice: ‘Oh, eres tan fuerte. No sé cómo lo haces’. No tengo opción. Ojalá lo fuera, pero también estoy criando a dos niñas en esto", lamentaba ella en un vídeo.