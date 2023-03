Cristina Pedroche comparte una postura de yoga estando embarazada: “No debería hacer eso, insensatez total”

Cristina Pedroche está disfrutando de una nueva etapa en su vida, la de estar embarazada. Está ya en el segundo trimestre de gestación, pero eso no le impide continuar con muchas de sus rutinas, y una de ellas tiene que ver con el ejercicio. De sobra es conocida su afición al yoga.

En más de una ocasión ha compartido sus posturas imposibles en esta disciplina, pero ahora, se analizan con lupa y la última le ha valido muchas críticas. Y eso que antes, daba explicaciones.

“El yoga y la meditación están haciendo que viva el proceso del embarazo desde el respeto, la consciencia y el amor a mi cuerpo. ❤️ Estoy amando cada cambio sintiéndome fuerte y flexible”, aseguraba sobre los cambios físicos que está experimentando y sobre cómo los está viviendo.

“No recomiendo a nadie que ya esté embarazada a probar esta postura. No creo que el embarazo sea un momento para empezar o probar nuevos deportes/posturas/disciplinas. Pero en mi caso que ya llevo muchísimos años practicando no pasa nada”, recomendaba, dejando claro que no es apto para todas las embarazadas.

“Por favor, antes de hacer algo si tenéis cualquier duda siempre lo mejor es que preguntéis a vuestra ginecóloga o matrona. Siempre. 🙏🏽Namasté ✨”, comentaba dejando claro que esta práctica no es apta para todas las embarazadas.

Críticas

Está claro que ella no pondría en riesgo a su bebé, pero hay quien lo pone en duda y lanza sus críticas en comentarios cuestionando su decisión de continuar con esta práctica en su estado.

No debería hacer eso, insensatez total!!

Aún así me lo pensaría

Que necesidad y que poco te cuidas

Yo tu no abusaba tanto de los ejercicios estando embarazada, cuando paras te va hacer más falta 😍

Dicen que no son aconsejables las invertidas estando embarazada…

Joder ni de coña algo eso embarazada 😮pobre bebe

Como se enrolle con su propio cordon umbilical, vas a flipar luego pasarán desgracias y todo serán penas por estos actos, inmadura e irresponsable.

Que se te sale por la bocaaa😮!!!!!

mucho yoga, usa un poco el cerebro también

Frente a este tipo de comentarios, había muchos, también, de mujeres que han practicado yoga y han aplaudido que ella no lo haya dejado y enumeran los beneficios de su práctica en su estado.