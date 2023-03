Natalia Jiménez celebrará sus 2 décadas de música con ‘Antología 20 años’

"Quería recopilar todo mi trabajo y todos mis éxitos en un solo disco, poder reversionarlos y escucharlos como me siento ahora. Ahora cumplo veinte años de carrera - ya tengo 40 años - y obviamente, como siento mis canciones ahora, después de haberlas cantado tantas veces y de haberlas presentado en tantísimos sitios, es diferente". Con estas palabras Natalia Jiménez anunció hace semanas que iba a celebrar sus 2 décadas de música con un nuevo proyecto discográfico.

Una carrera que ha desempeñado como vocalista de La Quinta Estación y posteriormente en solitario y que aparecerá recogida en Antología 20 años. La recopilación de sus éxitos llevan sonando unos meses en directo a través de una serie de conciertos que está realizando por diferentes países de América Latina y que próximamente llegaría a España.

Por ahora no hay ninguna pista que indique cuál será el listado de canciones de esta Antología 20 años que mezclará sus facetas en grupo y en solitario. Según las notas de prensa enviadas por su sello discográfico, el álbum contendrá también dos canciones inéditas aunque por el momento nada se ha desvelado sobre ellas. La intención es que el álbum vea la luz en este 2023.

La artista madrileña regresará a su España natal después de varios años con su 20 años Tour, presentando en directo los temas de su nuevo álbum Antología 20 años que repasa su trayectoria artística dando un nuevo sonido a los temas más emblemáticos de su carrera convertidos ya en auténticos himnos.

La que fuera voz, compositora y esencia de una de las formaciones más importantes de España y Latinoamérica recorrerá la geografía española el próximo verano con unos shows muy exclusivos que harán las delicias de un público que abarca ya varias generaciones.

Será la primera de las dos giras que realizará durante los próximos 2023 y 2024 porque tal y como se anunció protagonizará un regreso de La Quinta Estación junto a Ángel Reyero. Esperamos que para entonces se hayan tranquilizado las aguas ya que las acusaciones entre los ex integrantes del grupo han acaparado los titulares de este fin de semana.

Natalia Jiménez ha explicado lo sucedido con esa nueva banda de ex componentes que se anuncian como Cinco Estaciones: "Son gente que no supera el hecho de haber perdido lo único que les trajo éxito en la vida. Me pareció genial que me escribieran anunciándome que tendrían nueva banda pero no contesté porque hace 15 años que no he hablado con esta persona. Entonces, de repente me di cuenta de que están anunciándose como un regreso de La Quinta Estación. Dicen que no tienen ninguna intención de usar el nombre de mala manera (...), pero vimos esto. Eso no es tener buenas intenciones, por mucho que me lo pinten así. Aquí la cuestión es que tienen que aprovechar el tirón de los medios" ha explicado durante una entrevista a Europa Press.

"Nos apuñalábamos unos a otros y cuando nos separamos fue por una cuestión de terceras personas, concretamente, del management. Pablo firmó un documento cuando se fue de La Quinta Estación en el que cedía el nombre y los derechos del mismo a cambio de una cuantiosa suma de dinero que se le pagó y Sven igual. De hecho, este último llegó a poner una demanda apelando a que él era el único dueño del nombre y la perdió... Ahora están de nuevo pidiéndolo" confesó también en Socialité. "Ya estamos tomando acciones legales puesto que no quieren parar y tenemos que darle una lección a estas personas que intentan abusar a los demás".