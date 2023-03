Jennifer Lopez posa desnuda como nunca antes la habíamos visto

A punto de cumplir los 54 años, Jennifer Lopez ha dejado claro que no hay edad para mostrarle al mundo la belleza de un cuerpo. Sea del tipo que sea e, insistimos, tenga los años que tenga. En los últimos tiempos JLo nos había sorprendido con varios posados pero para esta sesión de fotos nos ha sorprendido como nunca antes la habíamos visto.

Las fotos pertenecen a una sesión para la firma de zapatos Revolve y es precisamente eso mismo lo único que lleva puesto la diva del Bronx. Unos tacones altos de aguja con cintas altas que llevan su firma y sello visten a la artista que además estrena look.

Porque Jennifer Lopez acompaña sus curvas y su bronceada piel con unas extensiones XXL que arrancan desde unas coletas altas dándole un toque salvaje a la intérprete que mira desafiante al objetivo de la cámara de fotos.

JLo sigue demostrando así que sigue teniendo suficiente versatilidad para proyectos musicales como This is me Then, el disco con el que regresa a aquel álbum que publicó hace 20 años, su proyecto cinematográfico junto a Ben Affleck, y el resto de sus líneas de negocios que incluyen el modelaje, la cosmética...

La imagen con esas extensiones tan largas ha causado sensación en las redes y hay quien ha deseado que hubiera tenido su peinado habitual para disfrutar aún más de sus curvas: "Hermosa", "Literalmente simplemente impresionante, juro que @jlo es tan hermosa que es una locura. La amo con todo mi corazón ❤️", "Me encanta", "Ella es la perfección literal de la cabeza a los pies 😍🔥" o "Creo que ha despertado mejor que nadie esta mañana" fueron algunos de los comentarios que pudieron leerse en las redes sociales después de que la campaña publicitaria corriera como la pólvora.

Jennifer Lopez sigue demostrando que sus rutinas de ejercicios, su dieta de alimentación, la meditación y el yoga así como su apretada agenda le sirven para mantenerse en forma. Y por otra parte, la neoyorquina siempre ha dicho que sus cosméticos son una maravilla para mantener firme la piel de todo su cuerpo.