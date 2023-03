El nuevo disco de Jennifer Lopez, ‘This is me... Now’, se publicará en verano

Jennifer Lopez ya ha puesto una fecha estimada al lanzamiento de su nuevo álbum de estudio: This is me... Now. La continuación de This is me... Then llegará a nuestras vidas dos décadas después y lo hará en pleno verano tal y como ha confirmado la solista estadounidense.

La diva del Bronx ha desvelado este detalle aprovechando el evento de presentación de las nuevas páginas de cuenta atrás de una de las plataformas de streaming más populares. En un breve vídeo, JLo asegura sentirse muy emocionada por la publicación de sus 13 nuevas canciones que podrían convertirse en las reinas musicales de este verano.

De hecho, si hacemos cuentas con la imagen de los 135 días que aparecen en el ejemplo junto a la portada del disco de la intérprete, la fecha exacta de lanzamiento de This is me... Now se produciría el próximo 21 de julio.

Por ahora esta fecha estimada no está confirmada y suponemos que no será la real pero por lo menos ya ha sido algo para sus fans después de más de ocho años de no haber publicado nuevo disco. Sin embargo, eso no quiere decir que haya estado con los brazos cruzados y, durante este tiempo, ha ido sacando una infinidad de singles y distintas colaboraciones con artistas como Maluma, Bad Bunny, Gente de Zona y Wisin, entre otros.

La preparación de este disco lo ha llevado con total discreción y secretismo inspirándose en la historia de amor con Ben Affleck: "Hace 20 años, me enamoré del amor de mi vida. Estaba trabajando en un álbum que se llamaba 'This Is Me... Then' que trataba de capturar ese momento en el tiempo. Ahora, lo más asombroso, lo más increíble ha sucedido... La razón por la que estamos aquí es porque quiero capturar este momento en el tiempo y porque es incluso mejor que la primera vez".

Así de especial va a ser este trabajo para una Jennifer Lopez que siempre ha tenido muy claro lo que quería transmitir con este elepé: "Igual que This is me... then quería capturar un momento en el tiempo muy especial para mí; This is me... now también quiere capturar un momento muy especial para mí. Así que esta soy yo ahora. La gente piensa que sabe cosas sobre lo que me pasó en el camino, los hombres con los que estuve, pero en realidad no tienen idea, y muchas veces se equivocan. Hay una parte de mí que estaba escondiendo un lado de mí de todos. Y siento que estoy en un lugar de mi vida, finalmente, donde tengo algo que decir al respecto" explicó Jennifer Lopez en el artículo de portada de Vogue.