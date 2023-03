Louis Tomlinson muestra sin tapujos el momento más duro de su carrera en el documental ‘All Of Those Voices’

La sombra de One Direction es muy alargada y, si no, que se lo digan a Louis Tomlinson. El británico estrena hoy 22 de marzo su documental All Of Those Voices en cines, con el que pretende mostrarnos su realidad más cruda, más honesta y real (pero también divertida) de los últimos años, sin descuidar el proceso de creación de sus dos álbumes en solitario.

Cómo no podía ser de otra manera, el de Doncaster comienza el largometraje con el final de la boyband que conquistó el mundo y una reflexión importante: "Qué voy a hacer yo después de esto". Y es que tras años buscando su lugar dentro de la formación, con la disolución de One Direction Louis tuvo que volver a encontrar su lugar en el mundo —y en la industria—. Un mundo que nunca se había planteado explorar como solista.

Su reinicio en la música no fue nada fácil. En primer lugar, por un problema de autoestima. Ni confiaba en sí mismo ni se veía con una carrera musical propia. "Sí veía a Harry, a Liam o a Zayn como solistas", declara. En segundo lugar, porque su vida se vio sacudida por una doble tragedia familiar: las muertes de su madre Johannah y de su hermana Félicité.

Louis Tomlinson - All Of Those Voices (Official Film 2023, First Look)

El momento más duro de su carrera con diferencia

El vínculo que Louis compartía con su madre iba más allá que el maternofilial. Quizá porque le tuvo con apenas 19 años, se convirtió en su mejor amiga, consejera y su mayor influencia. Con su pérdida, Tomlinson apenas tuvo tiempo de procesar todo lo que había asumió el papel paternal sobre todas su hermanas.

Johannah Deakin falleció un 7 de diciembre de 2016 y, tan solo tres días después, Louis se enfrentó a su primera actuación como solista. Fue en el escenario de Factor X —en el que se dio a conocer en 2010— pero esta vez junto a Steve Aoki para presentar Hold On, el primer single de su nueva etapa.

Louis Tomlinson & Steve Aoki Perform Just Hold on! | The X Factor Global

"Ese día me levanté más por ella que por mí", reconoce sobre aquella fecha clave, explicando que su madre no habría dejado que un suceso tan duro como aquel hubiera podido más que su sueño de seguir trabajando por su verdadera pasión. Con gran fortaleza y valentía interpretó la canción, no sin añadir que "aquel fue el día más difícil de mi carrera".

La unión —con su familia, con su banda y con sus fans—, el hilo conductor de All Of Those Voices

Haciendo un recorrido por las ciudades por las que ha pasado de gira en los últimos tres años (desde Madrid hasta Milán, pasando por México, Chile y Estados Unidos), Louis Tomlinson nos muestra su faceta más personal junto a los tres pilares fundamentales de su vida.

En primer lugar, su familia, formada por su hijo Freddie, sus hermanas y sus abuelos. En segundo lugar, su banda y crew, encabezada por Helen, la vocal coach que lleva acompañándolo durante más de un lustro. Un grupo de personas con las que comparte una poderosa amistad, más allá de lo que les une profesionalmente.

Y, por último pero no por ello menos importante, sus fans, de lxs que recibe un apoyo incondicional en cada show y lanzamiento, y la razón de que haya perseguido —sin bajar los brazos— y apostado por un sonido pop/rock auténtico y acorde a sus intenciones dentro del panorama actual.

No te pierdas el documental All Of Those Voices, de Louis Tomlinson, ya disponible en cines.