Cruz Cafuné anuncia la noticia más esperada: hay fecha para el adelanto de su disco

Los fans de Cruz Cafuné no pueden esperar más. El canario lleva tres años sin sacar un disco y sus seguidores cada vez lo reclaman más. Aunque en todo este tiempo el cantante no ha parado de trabajar y hemos podido escuchar nuevas canciones e incluso algún EP, ya hay muchas ganas de un nuevo álbum. Y lo mejor es que por fin parece que queda menos para conocer el proyecto que tanto trabajo y esfuerzo le ha costado al cantante.

Su nuevo y tercer disco se llamará Me muevo con Dios y su lanzamiento se espera para el próximo mes de mayo, tal y como lo anunció el propio cantante a través de sus redes sociales a finales de 2022. Aunque tengamos que esperar unos meses aún, Cruz Cafuné ha anunciado que en apenas unos días podremos escuchar un adelanto. El primer single de Me muevo con Dios estará disponible el próximo viernes 31 de marzo.

La espera llega a su fin

Me muevo con Dios llega después de Maracucho Bueno Muere Chiquito y Moonlight 922, los álbumes que sacó Cruz Cafuné en 2018 y 2020, respectivamente. Aunque ya queda menos para escucharlo, lo cierto es que este disco llega más tarde de lo esperado.

En alguna ocasión, el de Tenerife ha comentado que esperaba publicar el álbum a finales del pasado año 2022. Pero un proyecto así conlleva mucho trabajo y a veces no todo se desarrolla tan rápido como nos gustaría. Sin embargo, en este tiempo no han sido pocos los fans del cantante que han reclamado la nueva música del artista. "Un aoty toma tiempo", respondía hace unos meses Cruz Cafuné a un fan que le preguntaba sobre el disco a través de Twitter. AOTY son las siglas que hacen referencia a la expresión Album of the Year, es decir el Disco del Año, con las que el propio cantante se refería al proyecto en el que está trabajando.

Rapiña junto a Bejo para Barracudas #3

Hace unos días salió a la luz Rapiña, un tema que se une a la serie Barracudas del cantante canario Bejo, en esta ocasión con la colaboración de Cruz Cafuné.

Además de compañeros de profesión, Cruz Cafuné y Bejo son amigos desde hace muchos años. Así lo han demostrado con la publicación que ha acompañado al single juntos. En ella podemos ver a Bejo pintando un cuadro para el de Tenerife y explicando todas las referencias al artista y su música que se esconden en el lienzo.

Cruz Cafuné es uno de los cantantes urbanos más queridos del momento, además del mayor referente para muchos artistas sobre todo canarios que están creciendo mucho en el panorama musical español últimamente como Quevedo o Juseph. Es por eso que estamos seguros de que Me muevo con Dios va a ser todo un éxito, a la altura de la gran expectación que existe ahora mismo en relación a él. ¡Qué ganas del lanzamiento!