Jorge Javier Vázquez lanza zasca a Jonan, Alma y Gema por su crítica a Katerina Safarova en ‘Supervivientes’

Katerina Safarova es una de esas chicas que no pasan desapercibidas. Es generadora de tramas, no tenemos claro si consciente o inconscientemente, pero lo hemos visto en Supervivientes. Por un lado, tiene la carpeta abierta con Manuel Cortés que ha sido blanco de muchos comentarios.

Luego está la primera nominación directa que le dio a Alma Bollo que, desde ese momento, pese a su amistad inicial, pareció hacerle la cruz. Ahora, ella y Gema Aldón y Jonan Wiergo parecen haber abierto cruzada contra ella.

El caso es que este jueves, en la palapa, hemos visto que su relación no mejora y en medio de una discusión ha intervenido Jorge Javier Vázquez para defenderla. Él daba pie a ese desencuentro cuando le preguntaba qué le parecía que Gema se pusiera a hablar en ruso.

El zasca de Jorge Javier

“Inténtalo más veces, a lo mejor aprender otro idioma. Yo encantada de ayudarte”, le decía Katerina a Gema. “No hace falta aprender ruso, tampoco tengo mucho interés, la verdad”, decía la hija de Ana María Aldón.

“¿Sabes la diferencia Jorge? Que yo hablo ruso, inglés, español y catalán. Yo soy rusa, pero hablo aquí español con una persona que habla español. Puedo pasar a hablar ruso, ningún problema. Puedo pasar a hablar catalán, ningún problema”, comentaba.

Y ahí saltaba Jonan Wiergo para asegurar que “ese comentario es super clasista”. “Totalmente”, le apoyaba Alma Bollo. Y ahí no se callaba el presentador.

“Perdonad un momento. Yo no sé quién ha dicho que el comentario es clasista, pero a mí me parece, Jonan, que una persona que hable idiomas y que diga que puede hablar en cuatro idiomas es una persona clasista. Me parece una maravilla la reivindicación del lenguaje y me parece una maravilla que una persona pueda hablar cuatro idiomas: ruso, inglés, catalán y español, ¿qué clasista ni qué cojones? Una persona preparada”, sentenciaba Jorge Javier.

“Que se ría de una persona que no sabe”, explicaba Alma sobre lo que les había ofendido. “Se ha reído de mi acento”, se defendía Katerina acusando a Gema sobre lo que había hecho y dejando claro que ella no se había reído de nadie y que si había imitado en alguna ocasión su acento sevillano lo había hecho de buen rollo a diferencia de Gema que imitaba su acento ruso para criticar.

Reacciones

El caso es que la audiencia se ha posicionado de parte de Katerina en esta discusión. Cada día va ganando más adeptos y ha encontrado en Alexia Rivas una de sus mayores defensoras.

Veremos si con el paso de las semanas, esta relación mejora o acaba de estallar.