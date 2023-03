Chris Martin: "No ceno nada. Dejo de comer a las cuatro. Todo lo aprendí gracias a Bruce Springsteen"

Hace unos días, la actriz Gwyneth Paltrow, exmujer de Chris Martin, generó una gran polémica tras hablar sobre la estricta dieta que lleva en su día a día. En una de sus charlas con el Dr. Will Cole en el podcast 'El arte de estar bien', Paltrow aparecía sometiéndose a un tratamiento de intravenosas para suministrarle a su cuerpo sustancias como glutation o fosfatidilcolina. También confesó que hace ayuno intermitente, que para almorzar solo toma un poco de sopa y unas pocas verduras para cenar, pero sus declaraciones que no convencieron y no gustaron a muchos

Ahora le ha tocado el turno de hablar de sus hábitos alimenticios a su ex. El vocalista de Coldplay, Chris Martin, ha revelado en un nuevo podcast con Conan O'Brien que solo hace una comida al día.

Según ha declarado, esta idea se la ha copiado al cantante estadounidense Bruce Springsteen, quien el músico considera que, a sus 73 años (Chris tiene 46 recién cumplidos), se encuentra en bastante mejor forma que él.

Durante la charla, Martin era preguntado acerca de cómo era reunirse a cenar con otros músicos amigos, a lo que el artista contestó: "Ya no como nada para cenar. Dejo de comer a las cuatro. Todo lo aprendí al almorzar con él, con Bruce Springsteen".

Chris Martin considera que, a sus 73 años, Bruce Springsteen se encuentra en bastante mejor forma que él. / Paras Griffin/Getty Images

El cantante de Viva la Vida continuó explicando que el año pasado tuvo la oportunidad de quedar a comer con Springsteen. "Yo ya estaba siguiendo una dieta muy estricta, pero pensé: 'Bruce se ve aún más en forma que yo' y Patti (mujer de Springsteen) dijo que solo hace una comida al día. Yo estaba como 'bueno, ahí vamos. Ese será mi próximo desafío'", finalizaba Martin.

Sin embargo, lo que no confesó el cantante es en que consiste esa comida que realiza, pero si bromeó con O'Brien diciendo que Springsteen come "flanco de búfalo con salsa de esteroides".

Gira europea de Bruce Sprinsgteen con la E Street Band

El viernes 28 de abril de 2023 dará comienzo la gira europea de estadios de 'El Jefe'. Ese día, Bruce Springsteen y The E Street Band actuarán en el Estadi Olímpic de Barcelona, seguido del concierto del domingo 30 de abril. También tendrán parada en Dublín (Irlanda), París (Francia), Ferrara, Roma (Italia), Ámsterdam, Landgraaf (Holanda), Zúrich (Suiza), Gotemburgo (Suecia), Oslo (Noruega), Copenhague (Dinamarca), Düsseldorf, Hamburgo, Munich (Alemania), Viena (Austria) y Monza (Italia).

"Después de seis años, estoy deseando volver a ver a nuestros increíbles y leales fans el próximo año. Y estoy deseando compartir de nuevo escenario con la legendaria E Street Band. Nos vemos el año que viene...y más allá", afirmaba Springsteen el año pasado.

Estas fechas de 2023 marcarán los primeros shows europeos en vivo de Springsteen y la E Street Band desde que en febrero de 2017 finalizara en Australia su gira mundial de 14 meses The River Tour, gira que fue nombrada como el tour mundial más importante de 2016 por Billboard y Pollstar.

Los miembros de la E Street Band son: Roy Bittan (piano, sintetizador), Nils Lofgren (guitarra, voz), Patti Scialfa (guitarra, voz), Garry Tallent (bajo), Stevie Van Zandt (guitarra, voz), Max Weinberg (batería), Soozie Tyrell (violín, guitarra, voz), Jake Clemons (saxofón) y Charlie Giordano (teclados).