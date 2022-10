Coldplay paraliza su gira Music of the Spheres por motivos de salud

Music of the Spheres World Tour estaba siendo una de las mayores y mejores giras no solo de la carrera musical de Coldplay sino también de todo el año 2022. Con casi un centenar de fechas repartidas por todo el planeta, la banda ha llenado estadios con aforos multitudinarios durante noches y noches. Pero no hay tour que se precie sin su contratiempo y este ha llegado justo antes del paso del cuarteto británico por Brasil.

A través de un comunicado oficial hecho público a través de los perfiles oficiales en las redes sociales de la formación han confirmado que sus 8 próximos shows quedan pospuestos sin fecha debido a un problema de salud de Chris Martin a quienes los médicos han recomendado un reposo total de casi un mes.

"Hola a todos, con profundo pesar, nos hemos visto obligados a posponer nuestros próximos espectáculos en Río de Janeiro y São Paulo hasta principios de 2023. Debido a una grave infección pulmonar, Chris ha sido puesto bajo estrictas órdenes del médico de descansar durante las próximas tres semanas. Estamos trabajando lo más rápido posible para bloquear las nuevas fechas y seguiremos con más información en los próximos días. A todos en Brasil que estaban esperando estos conciertos, sentimos mucho cualquier decepción e inconveniencia, y estamos muy agradecidos por su comprensión en este momento difícil en el que necesitamos dar prioridad a la salud de Chris. Por favor guarden sus entradas, ya que serán válidas para las nuevas fechas reprogramadas. Estos pasarán a principios de 2023 y serán anunciados muy pronto. Sin embargo, también atenderemos todas las solicitudes de reembolso de billetes, que estarán disponibles en el punto de venta. Somos optimistas de que Chris regresará a buena salud después del descanso médico prescrito y esperamos reanudar la gira lo antes posible. A todos los afectados, acepten nuestras sinceras disculpas, y gracias como siempre por su amor y apoyo. Coldplay" explica el comunicado oficial.

Un contratiempo duro para Coldplay que había ofrecido más de medio centenar de shows sin ningún problema en medio planeta y cuya repercusión en redes sociales y medios de comunicación estaba siendo gigantesca.

Porque la banda formada por Chris Martin, Guy Berryman, Will Champion y Jonny Buckland estaba ofreciendo un tour lleno de sorpresas con grandes artistas invitados que suben al escenario para cantar algunos de sus clásicos atemporales. Yellow, The scientist, Fix you, Viva la vida, A sky full of stars, My universe... Estos y otros muchos hits estaban triunfando junto a un gigantesco espectáculo de luces LED, lásers, fuegos artificiales...

Habrá que esperar para comprobar qué tal va la evolución de la infección pulmonar que padece Chris Martin para saber si Coldplay podrá realizar sus directos en Argentina previstos para finales de octubre y para los que el cantante ya debería estar recuperado. Hay que recordar que uno de esos shows en Buenos Aires será emitido para todo el mundo a través de un estreno cinematográfico.