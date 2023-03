La última noticia de Aitana sobre su nuevo disco ha sorprendido a sus fans: “¿Cómo que para más de 18?”

Cada vez queda menos para que podamos escuchar el nuevo adelanto de Alpha, es peradísimo tercer álbum de estudio de Aitana. La cantante española compartió hace unos días el nombre y la fecha de lanzamiento de su próximo single. Se trata de Los Ángeles y saldrá el 30 de marzo. Vamos, que no queda nada.

De hecho, en los apenas 40 segundos que ha compartido en sus redes de la canción, podemos ver un toque mucho más maduro y oscuro que el de sus anteriores trabajos. Y es que el verso que ha compartido ha dejado a sus fans sin palabras: "Mientras no sabían, yo te besaba a escondidas. Eso nadie te lo hacía. Me buscabas, me comías. Pero fue culpa de Adán cuando Eva se perdía y otra manzana mordía. Nuestros labios se miran".

Pero las incógnitas sobre este nuevo proyecto continúan. Este mismo viernes, 24 de marzo, Aitana ha dado una noticia en sus redes sociales: hará una fiesta de lanzamiento de este single.

Bajo el nombre de Alpha House, Aitana invita a sus seguidores y seguidoras a vivir una experiencia totalmente inmersiva el próximo 29 de marzo a partir de las 23:00 de la noche. Una forma de presentar Los Ángeles con sus seguidores y seguidoras.

Eso sí, de momento solo ha desvelado que es en Madrid y que se trata del principio de su nueva era. Lo más importantes, que la entrada es gratis hasta completar el aforo.Esta es la descripción del evento:

"¿Quieres saber qué se esconde dentro de αlphaHouse? αitana te invita a descubrirlo el 29/03/2023 en Madrid from 11PM till late en un evento dónde por primera vez se abrirán sus puertas para propulsar el cambio de una generación. Un evento que dará launch a la αlpha community, con un secret Line-Up de impacto para no dejar de bailar. La única regla de la noche es la siguiente: it is mandatory to dance"

¿Cómo hacerse con la entrada?

Si quieres hacerte con una entrada, te recomendamos que te des prisa y que te pongas una alarma minutos antes de que estén disponibles. Las entradas estarán disponibles a partir del 27/03 a las 18:00h. Y solo se pueden adquirir dos entradas por cabeza. Es un evento gratuito y tienes que ser mayor de edad para poder entrar. Al ser aforo limitado, las entradas volarán y es probable que te quedes sin tickets.

Lo que más ha llamado la atención de sus seguidores y seguidoras de redes sociales ha sido el tema de la edad. "¿Cómo que para mayores de 18, Aitana?", "'Qué pena, no puedo ir por la edad!" o "¿Habrá forma de entrar si soy menor?", son solo algunos de los comentarios más repetidos.

Teniendo en cuenta que se trata de una fiesta en un club, es normal que no permita la entrada a menores de edad.