Aitana se encuentra a La Zowi de fiesta y hasta ellas coinciden: “Separadas al nacer”

¡Misterio resuelto! Aitana y La Zowi no son la misma persona... pero bien podrían ser Lindsay Lohan en Tú a Londres y yo a California —o Zack y Cody en Hotel dulce hotel—, porque las dos artistas se han encontrado de fiesta en una discoteca y no han dudado ni en inmortalizar el momento ni en expresar lo que todos pensamos.

"Separadas al nacer", escribía la catalana, mientras que la hispanofrancesa lo reafirmaba a viva voz en el vídeo. Un vídeo de Instagram Stories que ha llegado al resto de redes sociales y que, como no podía ser de otra manera, ha recibido gran cantidad de comentarios.

Aitana junto a la artista Zowi.



“Separadas al nacer” 👯‍♀️ pic.twitter.com/CNSl91FSym — Aitanα Glob𝛂l (@AitanaGlobal) March 25, 2023

Las reacciones no se han hecho esperar: "Vivo en una simulación", "Tremendo contenido", "El meme se ha hecho real"... El clip de apenas ocho segundos ha recibido decenas de mensajes sobre, no solo el parecido real entre ambas, sino el hecho de que se hayan juntado para dar a sus seguidores lo que tanto tiempo llevan pidiendo: una imagen juntas entre las mismas cuatro paredes (y demostrar así que solo son Barbie en La princesa y La costurera y poder cantar eso de "soy como tú, tú igual a mí").

A los tweets sobre el "multiflequillo" de la locura, ha aparecido también un TikTok de Rosalía de hace un mes, en el que la cantante —con una peluca de las suyas— se graba junto a su prometido haciendo el baile de Panties y brasieres, el tema de Rauw Alejandro con Daddy Yankee. Y es que en una de las fotos de promo de RR, podríamos decir que la Motomami se parece a Aitana más que la propia Aitana.

creía que era aitana pareciéndose a la zowi pero es rosalía pareciéndose a aitana pareciéndose a la zowi https://t.co/plbWm1TxxV — lau (@__soylaura) March 17, 2023

El pasado guiño de La Zowi a Aitana

La historia entre Aitana, La Zowi y el gran parecido anatómico de sus caras viene de largo. Es por ello que, el pasado enero la trapera subía un TikTok imitando a la joven popstar con un audio sacado de OT.

— Aitana y La Zowi via Instagram Stories. 📲 pic.twitter.com/M4tZ1jRJNr — αitαnα Sources (@AitanaSources) January 13, 2023

"Tienes unas mechas super guays, eh", se oye a Amaia en el vídeo; a lo que Aitana (aka La Zowi), responde: "Pues son iguales que las tuyas (...) Yo me corto, máximo, el flequillo". La cantante parisina lo compartió en su día y la barcelonesa, emocionada, se hizo eco del clip.

Después de ver tanta interacción entre estas dos artistas solo nos queda sumarnos a la duda sobre la siguiente incógnita: ¿Se atreverán a colaborar en un futuro?

Alpha House, el plan de rave de Aitana

Aitana está a punto de dar la bienvenida al primer single de Alpha, el que será su tercer disco. Para presentar Los Ángeles en primicia, nos ha invitado a una rave, solo apta para mayores de 18 años, el próximo 29 de marzo en Madrid.



Bajo el nombre de Alpha House, la artista ha anunciado a sus seguidores y seguidoras que va a realizar una experiencia totalmente inmersiva a partir de las 23:00 de la noche. "¿Quieres saber qué se esconde dentro de αlphaHouse? αitana te invita a descubrirlo el 29/03/2023 en Madrid from 11PM till late en un evento dónde por primera vez se abrirán sus puertas para propulsar el cambio de una generación. Un evento que dará launch a la αlpha community, con un secret Line-Up de impacto para no dejar de bailar. La única regla de la noche es la siguiente: it is mandatory to dance", reza la descripción del evento.

Este mismo viernes, 24 de marzo, Aitana ha dado una noticia en sus redes sociales: hará una fiesta de lanzamiento de este single.



Bajo el nombre de Alpha House, Aitana invita a sus seguidores y seguidoras a vivir una experiencia totalmente inmersiva el próximo 29 de marzo a partir de las 23:00 de la noche. Una forma de presentar Los Ángeles con sus seguidores y seguidoras. ©copyright los40.com