Lisa Jewell nos da las claves de ‘Dentro de casa’, la novela con la que conquistó a Sarah Jessica Parker

Lisa Jewell es una autora inglesa que ha vendido ya más de diez millones de ejemplares de sus novelas y que logró reinar en su país con Dentro de casa, un thriller en el que aparecen una serie de cadáveres en una casa de Chelsea, la que hereda, Libby, una joven adoptada al cumplir 25 años. Unas premisas que dan lugar a una historia dramática.

Un gurú espiritual llega a la familia adinerada que sentía un gran vacío en sus vidas pese a tenerlo todo. Se hace con el control y se instala con sus hijos allí. viven en una especie de comuna que se convierte en su prisión y aislamiento del mismo.

Con continuos flashbacks vamos conociendo la historia de lo que allí sucedió. Una historia macabra, dramática y llena de preguntas que poco a poco se van resolviendo permitiéndonos conocer a una familia desestructurada que se reúne para juntar las piezas del puzzle.

Han pasado años desde que Jewell escribió la historia, pero ahora llega la traducción al español después de haberse convertido en un auténtico bestseller en su país demostrando que pasar de la novela romántica al thriller ha sido un acierto para ella.

Hace casi 25 años que publicaste tu primer libro, La fiesta de Ralph. Ya entonces se convirtió en el debut más vendido del año, ¿una se acostumbra al éxito?

Sí y no. Por ejemplo, una novela como La chica del tren, tienes a Paula Hawkins que ha estado escribiendo tranquilamente novelas románticas bajo un pseudónimo y, de repente, escribe este libro y se vuelve un hit mundial y su vida cambia para siempre y eso tiene que ser difícil. Yo he tenido mucha suerte en el sentido de que mi éxito ha sido constante. Empecé con un bestseller, lo cual está muy bien, pero ya tenía 30 años y ya podía lidiar con eso. Luego ha habido un desarrollo constante y ahora que entro en mis 50 años me resulta natural y fácil. Por otro lado, es imposible acostumbrarse, no me puedo creer que esté vendiendo todos estos libros, que viaje por todo el mundo y que mis redes sociales están llenas de mensajes de todo tipo de personas, de todas partes del planeta, que quieren hablar de mis libros conmigo. Por un lado, es muy normal y agradable y, por otro, es constantemente sorprendente el hecho de que me esté pasando esto a mí.

En toda esa trayectoria, ¿qué supone un libro como Dentro de casa para ti?

Desde un punto de vista más editorial, los editores siempre se fijan en los números y quieren que vendas más de lo que vendiste la última vez, así que, desde su punto de vista, a nivel de cómo me perciben a mí como autora y como quieren manejar el resto de mi carrera y la inversión que hacen en mí, esto fue un punto de inflexión. Pasamos de, ‘Lisa no vende mal’ a, ‘Lisa es una de las mayores ventas que tenemos y ahora tenemos que subirle el volumen a todo’. Tiene un gran impacto cuando tienes un libro que vende tanto como este. Este fue mi gran libro en el Reino Unido. Tengo otro que hizo lo mismo en Estados Unidos, Cuando Ellie se fue, que estaba vendiendo unas pocas copias y, de repente, llega un libro que te cambia todo el paisaje de un día para otro.

Sarah Jessica Parker dijo que no podía dejar de leerlo. Supongo que a alguien que viene del mundo de la moda como tú, un icono de estilo como ella, tendría un significado especial, ¿has llegado a hablar con ella en persona?

No la he conocido, eso sí que es una locura. Fue otra persona la que me lo contó, yo no lo vi. Alguien hizo una captura de pantalla y me dijo, ‘Dios mío, ¿has visto que Sarah Jessica Parker ha subido tu libro a Instagram?’. No parece real. No conozco a gente como Sarah Jessica Parker, no me asocio con estrellas. Es como una locura, pero es otra herramienta de mi carrera para llegar a algún sitio. Tener citas de esas personas increíblemente famosas es curioso porque es interesante ver cómo pueden tener tanta influencia siendo tan solo seres humanos. Pero el caso es que la tienen, tienen esa influencia masiva y es enorme y no lo puedes controlar. Estas cosas pasan a nivel orgánico. No hay ningún editor en el mundo que consiga que Sarah Jessica Parker haga una reseña de un libro, esto pasa porque pasa.

¿Qué personaje le darías de esta novela en el caso que se hiciera una adaptación?

A Sarah Jessica Parker… no creo que haya muchos papeles para ella, pero a lo mejor en otro sitio. Ya le encontraremos algo.

¿Cuál fue la chispa que desencadenó este drama familiar?

La chispa fue Lucy. Estaba a medias de la escritura de otro libro y, normalmente, cuando me da la chispa de otro libro no me importa esperar. Acabo el libro que estoy haciendo y me pongo luego con el otro. Pero no me pasó esto. Fui al editor cuando volví de vacaciones en el verano de 2017 y le dije, ‘acabo de tener una idea y quiero dejar de escribir lo que estoy haciendo y empezar con este’. Y me dijo que no. Tenía que escribir sobre Lucy, esta mujer que había visto durante mis vacaciones en Niza, en 2017, que iba con dos niños como perdida y que inspiró estas locuras sobre la casa de Chelsea y niños atrapados sin poder salir de las habitaciones y lo que les ocurrió allí.

Esa casa de Chelsea que existe en la vida real y que tiene historia, ¿no?

Si quieres googlear Cheyne Walk, número 16, esta casa que estaba en mi casa era, en realidad, el número 10. Vi la imagen en google y pensé que era la casa que tenía en mi cabeza. Pensé que no era correcto utilizar la dirección correcta porque era la casa de alguien y pensé en cambiarla al número 16 de manera aleatoria y luego, descubrí después de acabar el libro, que la número 16 es una casa increíblemente famosa donde todo tipo de estrellas del rock vivieron e hicieron fiestas en los ’60 y los ’70. Artistas famosos habían vivido allí en el siglo XIX y XX, todo tipo de historias increíbles del tipo del rock & roll super emocionante habían tenido lugar en esta casa. Pero tiene un aspecto completamente diferente, es una casa estrecha, mientras que esta es muy amplia.

El apunte musical de la novela es Lucy como violinista callejera, ¿de dónde salió?

No lo sé. Una vez vi a esta mujer en Niza en 2017 y yo la veía en mi cabeza con un violín, no sé por qué. Hay una de las personas que va a vivir a la casa y empieza a controlarla, que es este personaje llamado Birdie, que también es una violinista, y es así como aprende a tocar Lucy. Ella, en mi cabeza, cuando estaba creándola, estaba en un grupo pop, que había tenido un hit en los años ’80 en Reino Unido. Un tipo de banda como la de Come on Eileen, de Dexys Midnight Runners. En ese grupo hay una violinista que non sé cómo se llama y esa es la persona que yo tenía en mente. Y así es como los personajes en el libro encuentran la manera de entrar en la casa, porque filman un videoclip. La banda utiliza la casa para grabar el vídeo y así es como se conocen y sí que hay mucha conexión con la música pop. Ella es la que enseña a los niños a tocar el violín, es como parte de su disciplina en la casa. Todos tienen que aprender a tocar el violín, incluida Lucy. Está todo entrelazado.

¿Tú sueles escuchar música cuando escribes?

No. Los libros que escribí antes de tener hijos tenían una playlist y estaba completamente asociada en mi cabeza con el libro que acababa de escribir. Ahí tenía mi libro y toda la música que escuchaba mientras escribía estaba en la playlist y conectaba con todos los sentimientos de la historia. Luego, tuve un bebé, y no quería escuchar música mientras escribía porque quería escuchar al bebé. Mis bebés ya son adolescentes, pero se me fue esa costumbre.

Ahora con hijos adolescentes, supongo que habrá mucha música en casa, ¿no?

Sí, pero se ponen los cascos. Lo que oigo es el TikTok de fondo y ahí hay mucha música de mi generación, de hecho.

Hay una secuela de esta novela, ¿cuál de los personajes es el que toma el protagonismo?

No es Libby, porque ella ya ha hecho lo que tenía que hacer. No sentía que su personaje fuera lo suficientemente profundo e interesante para expandirlo, así que tenemos a Henry, que tiene 42 años y se va a buscar a Phin. Tenemos a Lucy, que está muy preocupada por buscar a Phin y le sigue para asegurarse que no va a hacer nada malo, porque piensa que va a matarlo. Y, además, en el primer libro, Lucy mata a su ex marido y la policía francesa informa de que Michael ha sido encontrado muerto en Francia y en una frase menciona a su mujer en Londres, a Rachel, y pensé que podía ser una historia interesante. Quién es Rachel, cómo fue su matrimonio, cómo se sentiría si supiera que está muerto y que probablemente ha sido asesinado, hay toda una línea con esa relación que está separada de la trama principal. Y luego, tengo un detective que es nuevo, por completo, que es responsable de descubrir la identidad de los restos humanos que alguien encuentra en el río Támesis en una bolsa, los de Birdie. Se convierte en una investigación del asesinato. Pasan muchas cosas.