Adelanto del capítulo sobre One Direction en ‘Hechizo’, la nueva entrega de la saga ‘Crave’ de Tracy Wolff

24

CADA UNO EN ONE DIRECTION

(GRACE)

—¿Cuántos años tienes? ¿Dos? —le pregunto, porque ¿quién más responde a la indignación justificada de esa manera?

—¿No se te ha ocurrido nada mejor? —dice con una ceja enarcada—. Porque me esperaba una amenaza real, la verdad.

—¿Quieres una amenaza real, niño grande? A ver qué te parece esto: como vuelvas a poner un solo dedo en mis Pop-Tarts, te limaré los colmillos mientras duermes.

Ahora levanta las dos cejas.

—Vaya, Grace. Qué agresiva. —Detecto auténtica sorpresa en sus ojos, y también cierto brillo divertido, mientras continúa—: ¿Alguien te ha tocado las narices?

Mientras espera mi respuesta, Hudson se frota con aire ausente la parte más puntiaguda de su colmillo. Y está sorprendentemente guapo al hacerlo. Tanto, de hecho, que doy un paso atrás y le espeto:

—No te preocupes por quién me ha tocado las narices. Preocúpate más bien por cómo voy a tocártelas yo a ti como tú sigas tocando mis cosas.

—¿Tus cosas? —Pasea la vista por la habitación con cero remordimientos y una actitud de «señor de la mansión» absoluta—. Estamos viviendo en mi guarida.

—¿Y eso qué más da?

—¿Cómo que «qué más da»? —Pone de nuevo esa sonrisa de suficiencia que me saca de mis casillas—. Mi guarida, mis cosas.

—En circunstancias normales, me vería tentada a coincidir. Pero, como me has dicho en numerosas ocasiones desde que acabamos aquí, en realidad no estamos en tu guarida. Estamos en mi cabeza.

—¿Y?

—Pues que… —Me encojo de hombros como si fuera la cosa más obvia del mundo—. Mi cabeza, mis cosas.

—Huy, Grace. No sabía que te molestase tanto. —Tiene un brillo malicioso en los ojos que me genera desconfianza, pero tengo que salir victoriosa de este… lo que sea.

Por eso, le digo:

—Lo siento, Hudson, pero una hace lo que debe hacer. —Y pongo rumbo de nuevo a la cocina.

—¿Sabes? Llevas mucha razón —dice mientras me sigue por la guarida—. Así que tengo solo una pregunta más para ti.

Me estoy cansando de jugar al gato y al ratón. Me estoy cansando y punto, la verdad. Intentar ir un paso por delante de Hudson es agotador y no sé si estoy por la labor.

Quizá por eso, sin pensarlo demasiado, respondo:

—¿Qué pregunta?

El brillito malicioso se transforma en una sonrisa de oreja a oreja mientras se apoya en el banco de la cocina y me mira desde su absurdamente alta estatura.

—Ahora que soy tuyo, ¿qué piensas hacer conmigo?

Uf. He entrado de lleno en la boca del lobo. Empiezo a ponerme colorada; las mejillas se me encienden como tomates a pesar de que hago todo lo posible por no reaccionar a la insinuación implícita en sus palabras. Esto es solo una forma más de intentar fastidiarme, como lo de la música y las Pop-Tarts, pero no pienso darle esa satisfacción.

Así que, ignorando el rubor que ahora invade todo mi rostro, miro a Hudson directamente a los ojos y le contesto:

—Creía que ya te lo había explicado. Voy a limarte los colmillos.

Sonríe.

—Ahí está esa vena de maldad de nuevo. Debo admitir que empieza a gustarme.

—Ya, bueno, pues creo que es bastante evidente que yo no quiero empezar a gustarte —contesto.

—Oye, solo digo lo que pienso. —Se despereza, y la camiseta que se ha puesto después de ducharse se le sube ligeramente y deja entrever parte de unos abdominales muy bien definidos.

No es que me importe qué clase de abdominales tenga, definidos o no. Pero es difícil pasarlos por alto cuando está sentado justo delante de mí.

—No seas tímida, Grace —continúa mientras se estira hacia atrás y su camiseta revela más piel. Y también parte de esas bonitas líneas que terminan escondiéndose tras la cinturilla de su pantalón deportivo—. Una mujer tiene que saber pedir lo que quiere.

Continúo mirándolo a los ojos con obstinación.

—Sé perfectamente lo que quiero.

—¿Ah, sí? —responde en un tono de voz como si estuviésemos compartiendo confidencias—. ¿Y qué es?

—Alejarme de ti.

En ese momento decido que no necesito cenar. Paso por su lado dándole un empujón con el hombro y me dirijo al sofá en el que dormí anoche.

Me sigue, cómo no.

Y, de repente, ya no puedo más. Estoy harta de su actitud, harta de sus truquitos pueriles, harta de que me saque de mis casillas. Y tremendamente harta de tenerlo siempre a un metro de distancia. Esta habitación es enorme. ¿Por qué tiene que estar todo el rato donde estoy yo?

Como para demostrar que tengo razón, se sienta a mi lado en el sofá y se dispone a apoyar los pies sobre la mesita. Y ya no lo soporto más. Esta es la gota que colma el vaso.

—¡No! —grito.

Se queda perplejo.

—¿No qué?

—¡Levántate! Al ver que se me queda mirando como si no entendiera mi idioma, lo agarro del brazo y tiro de él. —¡Levántate! ¡Levántate, levántate, levántate! ¡Este sofá es mío!

—¿Ya estamos otra vez con lo de que todo lo que hay aquí es tuyo? —protesta—. Porque en tal caso…

—¡No! —le interrumpo, porque no pienso volver a eso—. ¡No, no, no!

—¿Estás bien? —pregunta con una ceja enarcada—. Porque pareces un poco acalorada…

—El sofá es mío. La cama es tuya. —Señalo la cama que está en el otro extremo del cuarto, por si acaso le da por fingir que no me entiende. De hecho, puedes quedarte con toda esa parte de la habitación.

—¿Disculpa? —Ahora parece menos seguro de sí mismo y mucho más confundido.

Bien. Ya iba siendo hora de que se sintiera tan desubicado como yo y de sacarle algo de ventaja.

—Ya me has oído —le digo, y mientras, por fin, se me ocurre una idea—. Puedes quedarte con todo ese lado de la habitación: la cama, lo del lanzamiento de hacha, el equipo de música, el televisor… —Miro a mi alrededor en busca de un rollo de cinta adhesiva y, de repente, para mi sorpresa, aparece uno en mi mano. Y no uno cualquiera, no: se trata de la cinta adhesiva de edición limitada de One Direction, como la que me compró mi padre cuando era pequeña. Harry, Louis, Niall, Zayn y Liam me devuelven alegremente la mirada mientras me dirijo al otro extremo de la habitación—. Y yo me quedo con este otro lado. El sofá, los libros, la cocina…

—¿Y el baño? —pregunta con una ceja enarcada mientras empiezo a extender la cinta adhesiva por el centro de la habitación.

—El baño es el único terreno neutral —le digo mientras paso la cinta por delante de mi sofá. —El resto de las cosas, o son tuyas, o son mías. Y ninguno de los dos puede cruzar esta línea.

Alargo la cinta hasta la pared que está en el lado opuesto del loft y la arranco del rollo. Cuando me giro, veo a Hudson con un hombro apoyado en la pared y los brazos cruzados sobre el pecho. En sus ojos ha desaparecido el aire travieso, que ha pasado a ser sustituido por esa expresión vacía que tenía antes.

Parece que por fin lo he logrado.

Estoy a punto de darme unas palmaditas en la espalda por haber conseguido fastidiarle, cuando el universo me concede otro regalo.

—Todos los libros están en tu lado de la habitación —murmura. —Pues sí. Así es. —Le dedico mi mejor sonrisa falsa y maliciosa y me dirijo a la estantería en la que están todos sus diarios—. Y tengo clarísimo qué es lo primero que voy a leer.