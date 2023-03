La reacción viral de Lewis Capaldi al beso de Harry Styles y Emily Ratajkowski arrasa en las redes

Seas o no seas fan de Harry Styles, este fin de semana te habrás encontrado con la noticia de su nuevo romance con la modelo Emily Ratajkowski. Ha sido un vídeo el que ha revolucionado por completo a los fans del artista, ya que en él ambos aparecen besándose en las calles de Tokio.

Tras la publicación de estas imágenes, las redes se han llenado de reacciones de todo tipo. Miles y miles de fans del británico y de la modelo han compartido su emoción o su enfado ante la noticia de esta inesperada pareja.

Y es que no solo el hecho de que tengan un romance se ha convertido en noticia, sino también la forma en la que se estaban besando es la que se ha convertido en carne de memes. El propio Lewis Capaldi, que se caracteriza por su humor en los contenidos que publica, se ha sumado a la ola de reacciones con un vídeo en TikTok que ha desatado la risa entre sus usuarios. "Yo después de ver el vídeo de Harry y Emrata", dice en las imágenes. "Tan insatisfactorio", añade en la descripción.

Numerosos seguidores del artista no han podido aguantar la risa. "Lewis me representa en estos momentos", dice una de ellas. "Te amo, Lewis", añade otra. "Todos somos Lewis", "Hasta Lewis lo vio" y "Okey, me convenciste, te sigo" son otros de los comentarios que pueden leerse en la publicación.

Tan natural como siempre

No es la primera vez que el británico se muestra tan natural en las redes sociales. Si echas un pequeño vistazo a sus perfiles, entenderás rápidamente que no tiene ningún pudor en mostrarse tal y como es, siempre con el humor que le caracteriza.

Pero a veces hay que dejar el humor a un lado para hablar de temas más serios e importantes, como ya ha hecho sobre el Síndrome de Tourette que padece. Ahora Lewis ha anunciado que pronto llegará su documental How I'm Feeling Now, que unirá la fama y la salud mental. "Siento que hay muchos aspectos en él de los que nunca he hablado antes y la verdad es que toda la peli dio un giro mucho más íntimo de lo que jamás pude imaginar, así que me siento en una posición especialmente vulnerable", declaró el propio Capaldi. El documental llegará el 5 de abril y su álbum de estudio Broken By Desire, el 19 de mayo.