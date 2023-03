Primer expulsado definitivo en ‘Supervivientes 2023’: “A mí se me ha hecho un pelín grande”

Durante las últimas tres semanas hemos visto cómo jueves a jueves la audiencia votaba por su expulsado en Supervivientes. El primero fue Jaime Nava, le siguió Artùr Dainese y, por último, Sergio Garrido. Los tres han estado conviviendo en Playa de los olvidados, pero tres son multitud y llegó el momento de despedir a uno de ellos, el que se convertiría en el primer expulsado definitivo de la edición.

Ion Aramendi informaba a Artùr, en Conexión Honduras, que él era el primer salvado de los tres. "No tengo palabras, la gente me quiere y yo quiero estar más, que me conozcan más. Saludos a mi madre y a mi familia, gracias para todos", decía el ucraniano-italiano feliz por quedarse en el programa.

La expulsión definitiva quedaba entre Jaime Nava, el único que tuvo que pasar unos días solo en esa playa tan inhóspita y el paparazzi, que fue el último en llegar.

La emoción del primer expulsado

Ion daba el nombre de Sergio como primer expulsado definitivo que en seguida se abrazaba a su compañero Jaime. "Me he reído, he llorado, me he cortado la mano, me han picado 8544 mosquitos, he conocido gente maravillosa… Estos dos se merecen estar aquí porque son dos supervivientes maravillosos. Yo me voy a mi casa, tengo muchas ganas de ver a mi mujer y a mis niños”, decía emocionado.

“Me llevo a España amigos. En la otra playa, Raquel Arias, Mosquera, Jonan. A estos dos, que son dos fieras. Y me ha dado mucha pena no poder conocer a más gente porque yo soy de que, cuando conozco a la gente, me los llevo conmigo para siempre y me llevo para España una experiencia brutal que a mí se me ha hecho un pelín grande. Yo no pensaba que esto iba a ser tan duro. A estos dos les deseo que lleguen a la final porque se lo merecen los dos”, continuaba diciendo.

Sus compañeros no querían que se fuese triste y se han puesto a cantar y bailar mientras Sergio se subía a la barca de vuelta a casa, no sin antes recoger los mensajes de sus dos compañeros para sus familias y gritar que por fin iba a comer esa noche.

No han faltado los comentarios de los que ha mostrado su pena porque se fuera Sergio pese a que él quería irse como había manifestado en alguna ocasión. Claro que también los hay que lo han celebrado y no han perdido oportunidad de criticarlo y quiénes, incluso, le han sacado un parecido razonable con uno de nuestros artistas más queridos: Antonio Orozco.

Veremos quién llega el jueves a hacer compañía a Jaime y Artùr.