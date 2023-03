Ana María Aldón emocionó con sus palabras a su hija Gema en ‘Supervivientes’ tras anunciar que abandonaba

Tras la primera conexión de Ion Aramendi con Playa Fatal, Ana María Aldón se dio cuenta de que su hija llevaba el codo vendado y cogía el saco cuando se dirigía en la barca a la prueba de recompensa en Supervivientes.

Mostraba su preocupación al presentador que le comunicaba que estaba bien de salud pese a que se hizo daño en un codo en una de las últimas pruebas. También matizó que, en un primer momento no quiso someterse al tratamiento que le ordenaba el equipo médico, pero que, finalmente, cedió.

“Me acuerdo muchísimo estos tres días de las palabras que me dijo mi madre que era, ‘si en mi mano estuviera hacer algo para que tú no fueras, lo haría’. Qué importantes son las palabras de una madre y hay que escucharlas muy bien porque esto es horrible”, decía tras anunciar que quería abandonar el concurso.

Las palabras de Ana María

Ion le daba la razón y le dejaba escuchar a su madre: “Gema, cariño, lo primero que te voy a decir es pedirte perdón por todas las veces que no confié en ti, que me has dejado a la altura del betún, que eres lo más importante que tengo en mi vida. Tú, tu hermano y tu hija. Perdóname por todas las veces que te hice sentir que tú no podías llegar, porque lo estás demostrando y de qué manera”.

“El listón te lo dejé muy alto, pero tú estás creciendo por encima de mí. Estamos super orgullosos de ti, toda España, no toda tu familia, toda España, estamos contigo. Sigue porque tú puedes, que lo estás demostrando. Tu hija te está esperando para comerse todos los peces que tú pescas. Para tu hermano eres ya la campeona, todos los días le tengo que poner vídeos nuevos tuyos. Todas tus preocupaciones están bajo control”, le aseguraba.

Y le dejaba las cosas muy claras: “Te recuerdo que abandonar el concurso no es una opción porque eso te va a frustrar tus sueños. Acuérdate de todas las palabras, de todo lo que tienes escrito en esta toalla y aférrate de lo que te dije. No puedes abandonar porque no es una opción, tú puedes llegar a la final y tienes el apoyo de toda España”.

“Queremos verte Gema, queremos verte esa alegría. Cuenta hasta diez y sigue adelante. Por ti y por tu hija, como yo lo hice también. Es muy duro, lo sé, yo te lo dije. Tu hija no te puedes imaginar lo orgullosa que está de ti”, le decía sobre su niña a la que tanto está echando de menos.

Y le pedía una última cosa: “Nunca me has hecho caso, ahora te pido por Dios que me lo hagas. Hazme caso y tira para adelante, que tú puedes. Ríete, canta, diviértete y disfruta la experiencia, acuérdate de tu sueño, que solo tienes esta oportunidad, este es tu tren, no te bajes. Te estamos defendiendo aquí a muerte, aunque no te hace falta porque te lo estás ganando tú con tu esfuerzo”.

Reacciones

Finalmente, Ion Aramendi tomaba la palabra: “He sido duro contigo por dos motivos. Primero porque sería una decepción que tú abandonaras cuando eres una concursante absolutamente brillante y de diez. Y, segundo, y más importante, por favor, si tienes un problema médico, sométete al tratamiento que el equipo médico te diga y por eso me he puesto serio y firme contigo. Por favor, haz caso al equipo médico”.

Y es que Ion no dudó en recordarle la sanción que tendría que asumir si abandonaba el concurso. Eso ha dado mucho de sí en los comentarios en redes sociales donde unos apoyaban a Gema mientras otros, la criticaban. E, incluso, algunos aprovechaban para apoyar a Katerina resaltando las palabras de apoyo que le había dado a Gema al despedirse de ella.

De momento, parece que seguirá concursando. Como para decir que se va después de las palabras de su madre.