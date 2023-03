Emma García se pone seria con Aurelio Manzano por un comentario desagradable a una compañera en ‘Fiesta’

A estas alturas de la vida, pensábamos que una persona con cierta cultura y con peso en los medios de comunicación no caería en criticar a alguien por su físico. Pensábamos que eso estaba superado, pero resulta que no. Lo hemos podido comprobar este fin de semana en Fiesta.

Estaba Emma García hablando de la última hora del Yoyas cuando escuchó un ruido en el plató, en el rincón donde se comenta Supervivientes. Por lo visto, Saúl Ortiz, Kiti Gordillo y Aurelio Manzano habían partido el banco sobre el que estaban sentados. La presentadora les recriminó el haberse cargado el decorado.

El periodista venezolano aprovechó cuando Emma se acercó a ver las consecuencias de lo sucedido para hacer un desafortunado comentario: “Aquí estaba sentado Iván González, que tiene un cuerpo maravilloso, pero el regidor lo ha cambiado y ha puesto a Kiti. Y yo he dicho: 'Con el culo de vaca que tiene Kiti, nos vamos a caer'”.

Rapapolvos

Lo que soltó como una broma, acabó siendo un motivo de conflicto porque Emma García no pasó por alto ese comentario: “Perdona, ¿qué has dicho?”. Y Aurelio no tuvo reparos en repetir el comentario sobre el culo de su compañera.

“Perdóname. Te habrás mirado el culo tú”, le decía al colaborador. Y animada por el aplauso que recibió del plató, continuó: “Te habrás mirado tú el culo y la cara”.

Intentaron quitarle hierro al asunto. “Es un egocéntrico, lo que pasa es que ya son muchos años”, le disculpaba la presentadora. Pero no sin antes hacerle una advertencia: “Cuidado con esas cosas. Aquí hay confianza, hay buen rollo y hablamos de nuestros culos sin ningún problema, pero cuidado”.

Aurelio Manzano se lleva la reprimenda de Emma García en 'Fiesta'. / Mediaset España

Unas palabras que han sido muy aplaudidas porque no se pueden permitir ese tipo de comentarios.