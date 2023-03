Orestes se pronuncia tras su silencio después de Pasapalabra

Rafa Castaño ya es historia de la televisión. El concursante salió victorioso con el mayor bote jamás entregado en Pasapalabra (2.200.000 euros). Además, batió otros récords como realizar un rosco a la primera y haber protagonizado el duelo más largo contra un concursante.

De esta manera, el pasado 16 de marzo el destino ponía fin a una rivalidad histórica que, después de meses y meses de competencia, se decantaba del lado Castaño. El otro lado de la moneda, Orestes que no consiguió salir victorioso, ha sido muy comentado en redes sociales especulando sobre su salud. Todo se debe a unas declaraciones que hizo su excompañero Luis de Lama en Espejo Público, donde aseguraba que el burgalés no estaba pasando por su mejor momento: "Está muy desanimado, pensando cuando no se le vinieron ciertas palabras que sabía".

Orestes es el concursante más longevo de la historia de este concurso, se ha convertido en un personaje de la televisión tras 360 participaciones en el programa. Después de su derrota frente a Castaño por fin se ha pronunciado frente a su situación debido a los comentarios respecto a su vida privada. Los fans del programa de televisión se encontraban muy preocupados por el icónico concursante.

Orestes se pronuncia: "Me encuentro perfectamente"

Estas han sido las palabras del concursante Orestes en su cuenta de Twitter. El participante de Pasapalabra ha querido usar esta red social para tranquilizar a sus seguidores que se encontraban pendientes de él. También ha aprovechado la oportunidad para recalcar la desinformación propiciada tras las declaraciones de Luis de Lama.

Es absolutamente lamentable

Estas son las palabras con las que ha sometido el contrincante de Rafa a los medios de comunicación que han tergiversado las declaraciones para generar más visitas. Él afirma que lo único que quería es silencio y que cree que le han denegado este derecho. "Finalmente, he visto que no puedo quedarme callado. Es de todo menos cierto que me halle tan sumamente derrumbado y devastado, sino que estoy con la resaca emocional consecuente, pero, ante todo, contento y agradecido".

"Así las cosas, es absolutamente lamentable que, en lugar de respetar el silencio al que creo tener derecho estas semanas a falta de conceder declaraciones personales, me encuentre con que haya tenido que caer en la bajeza de tergiversar unas frases sueltas de una entrevista mucho más larga al gran Luis de Llama, colándolas como información de primera mano y de esos mismos días indiscutiblemente fiable".

Orestes ha querido tranquilizar a sus fans con este hilo de Twitter.