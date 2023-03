Lali Espósito deslumbra en el Camp Nou, en la final de la Kings League: “Es nuestra Rihanna argentina”

La Kings League ha celebrado su gran final y lo ha hecho en el Camp Nou. La liga de fútbol 7 de Gerard Piqué se ha montado un espectáculo a lo grande en el que no ha faltado música al estilo Super Bowl. En esta ocasión, la actuación ha corrido a cargo de Tiago PZK y Lali Espósito. Mucho sabor argentino para la competición española.

Antes de comenzar el partido que enfrentaba a Los Aniquiladores y El Barrio, la cantante salió al escenario rodeada por sus bailarines e interpretó un medley de temas entre los que destacaron Disciplina y N5. Todos vestidos de un rojo pasión que no pasó desapercibido.

"Es la primera vez que presento mi música ante tantos heterosexuales, es loco sentir tanto olor a testosterona", dijo la cantante ante tanto público masculino.

Una actuación que dejó a las 92.000 personas allí presentes encantados y que aumentó a 1,2 millones de espectadores en el stream que recogió el momento histórico. Muchos aplaudieron su presentación y la compararon, incluso, con la mismísima Rihanna. Desde luego, vistieron del mismo color.

Momentos virales

Pero su actuación no fue el único momento viral que protagonizó la cantante argentina. Antes de salir al escenario, se acercó a saludar al Kun Agüero y las cámaras lo captaron. En redes no dejó de comentarse la poca reacción del ex futbolista ante su saludo. Non sabemos si es que no se había percatado de que la cantante se acercaba, pero lo cierto es que apenas se movió cuando fue a darle un par de besos. Un encuentro no exento de morbo tras los rumores que hubo en su día sobre una posible relación entre ellos.

Algo parecido la pasó a Ibai Llanos. La cantante estaba sentada a su lado cuando se dio cuenta de que las cámaras la estaban enfocando. Entonces empezó a hacer movimientos en la cara como si lanzara besos y al darse cuenta de que Ibai se había dado cuenta, le dedicó uno de esos gestos.

El streamer se quedó un poco pillado y apenas supo reaccionar con una sonrisa un tanto incómoda. En seguida empezó a difundirse ese momento por las redes.

Finalmente, Adri Contreras, logró consagrarse como campeón del primer torneo de la Kings League con su equipo El Barrio.