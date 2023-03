Aitana lanza un teaser de ‘Los Ángeles’, la canción que dará inicio a su nueva era

¡No queda nada para disfrutar de Alpha, el tercer álbum de estudio de Aitana. La estrella española del pop vuelve y lo hace por la puerta grande. Se ha hecho esperar, pero por fin la cuenta atrás para conocer este nuevo proyecto que tanto han esperado sus seguidores y seguidoras está llegando a su fin.

Tal y como desvelaba la propia artista, este discazo que viene en camino es mucho más que un álbum. De hecho, para prueba de ello, para presentar su próxima canción, Los Ángeles, ha creado un espacio bajo el nombre de Alpha House en donde invita a sus fans a vivir una experiencia totalmente inmersiva este miércoles 29 y para el que las entradas han volado en menos de un minuto.

Pero la fecha no es casualidad, y es que este jueves podremos escuchar lo que la extriunfita nos tiene preparados en lo que ya hemos catalogado como su nueva era. Una canción que desde que pudimos escuchar los primeros 15 segundos no ha hecho más que aumentar el hype.

Al ritmo de "Mientras no sabían, yo te besaba a escondidas. Eso nadie te lo hacía. Me buscabas, me comías. Pero fue culpa de Adán cuando Eva se perdía y otra manzana mordía. Nuestros labios se miran", Aitana no ha dejado indiferente a nadie.

El teaser de Los Ángeles

La cuenta atrás está llegando a su fin y las incógnitas sobre este proyecto empiezan a desvelarse poco a poco. Si ayer en un directo pudimos conocer que será un disco con pocas colaboraciones, lleno de influencias house y en el que solo estarán Formentera y En el coche como canciones que ya hemos podido escuchar, ahora Aitana nos ha compartido el teaser de lo que podemos esperar de Los Ángeles.

Ha sido en su cuenta de Instagram donde ha publicado este adelanto: "Los Ángeles sale en poco más de dos días", escribía junto a un vídeo de lo que será aparentemente su videoclip.

Unas escenas donde aparece la artista en una calle oscura con una peluca con el pelo cortado, un símbolo que parece estar presente en este nuevo proyecto, observando lo que pasa a su alrededor. Justo cuando mira al lado contrario, hay un cambio de escenario y aparece Aitana mirando a cámara y cantando esta nueva canción acompañada de varios bailarines.

Aunque la artista ya ha asegurado que el lanzamiento del disco no va a ser inminente, lo cierto es que no podemos tener más ganas de bailar y cantar Los Ángeles y de ver todo lo que tiene preparado.