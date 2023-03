Emilia, sobre su próximo disco: “Es más arriesgado porque salí de mi zona de confort para experimentar”

Emilia pasó por España para dejarnos con la miel en los labios sobre su nuevo proyecto discográfico del que ha explicado que se saldrá de su zona de confort. Un álbum "arriesgado" como ella mismo define y que, como todas sus composiciones, tendrá a Duki como primer oyente y consejero. Las críticas negativas, la salud mental, los artistas que la inspiran y múcho más.

Porque la solista argentina no para y ya está manos a la obra con su nueva aventura musical. Un trabajo que apunta a que será muy diferente a lo que nos tenía acostumbradxs: "Me van a ver en facetas distintas. Tuve que salir de mi zona de confort para experimentar con lo nuevo y con los géneros. siento que es una búsqueda constante y algo que hacer siempre los artistas. Emocionada estoy de poder mostrar todo lo que viene a mis fans de tanto tiempo y a los nuevos que me conocen ahora y a los que vendrán".

Y aunque no ha querido dar más pistas de lo que llegará a nivel sonoro ha dejado claro que el espíritu está en los sonidos de los 90 y los 2000 que marcaron su infancia: "Estoy muy inspirada en la música de los 90 y los 2000, la música con la que crecí. Hay muchos artistas que volví a escuchar después de mucho tiempo y me nutrió". El resultado de todo ello lo resume en tres palabras Emilia: "Es más arriesgado".

Como suele ser habitual en todas y cada una de sus composiciones, la intérprete tiene una serie de oídos siempre dispuestos a dar su opinión sobre sus creaciones: "Tengo varios amigos de la industria a quienes recurro y que tienen una lectura interesante... También se lo muestro a Duki, a mis papás que son de otra generación para saber qué pasa por sus cabezas, a mi equipo... me gusta ir mostrando y ver qué pasa en sus caras cada vez que lo escuchan."

Tenemos muchas ganas de escuchar sus nuevas canciones y la artista promete que llegará este mismo 2023 pero sin fijar una fecha definida para no presionarse con un tiempo límite. Emilia ha sabido rodearse de un gran equipo y reforzar su auto-estima evitando hacer caso al ruido que siempre acompaña al éxito.

"Las redes sociales tienen cosas positivas y negativas y los que vivimos de esto lo sabemos. Trato de que lo negativo no me traspase. Eso me costó tiempo y terapia, mucho tiempo invertido en ganar una seguridad que me la dió el tiempo y la carrera, pero no ha sido fácil..." reconoce Emilia siempre con una sonrisa en los labios y los "brishitos" en los ojos...