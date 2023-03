Sandra Barneda reflexiona sobre el amor con Naomi tras ver 10 minutos a Adrián en ‘La isla de las tentaciones’

Como ya ocurrió en la anterior edición de La isla de las tentaciones, uno de los participantes ha tenido la oportunidad de ver, durante diez minutos, en directo a su pareja. En la anterior edición fue Javi Redondo el que pudo ver a Claudia Martínez a la que pilló en la cama hablando con Álvaro Boix. En esta ocasión ha sido Naomi la elegida por todas sus compañeras para vivir ese momento.

Pudo ver a Adrián hablando con Alejandro. Estaba llorando y hablado de su historia de amor. “Desde que empezamos la relación, siempre ha sido lo más. Es la mujer que me ha ensañado, de verdad, lo que es el amor. A mí esa mujer, me ha dado mi lugar. Me ha hecho sentir el hombre más especial, el hombre con más suerte de este mundo cada día. No es la persona que habéis visto diez minutos, es la persona más divertida del mundo. Me ha aportado unos valores…”, le escuchaba decir.

“La he cagado tío. Tenemos tres perros maravillosos. Tenemos una familia. Siento que aún hay luz después de todo porque no me creo que la Naomi que he visto hoy tres minutos sea la Naomi que conozco de estos dos años y medio. Es la persona con la que me quiero casar”, le decía entre lágrimas a su compañero.

“Pienso que ella ha tenido ahí un amor de verano, que se ha equivocado, al igual que me he equivocado yo y ya está. Yo no sé si me va a perdonar lo que he hecho”, seguía lamentándose.

La reflexión de Naomi



Naomi reconocía que ella sabía que Adrián a su lado era feliz, que ella lo veía cada día. “Siento un poco de rabia ahora mismo. Nosotros veníamos aquí a que yo me quitara la mochila de la desconfianza. No sé en qué momento él piensa que cargar más la mochila es solo un bache y que luego, mágicamente, se va a ir. No va a pasar. Que diga que los dos hemos cometido errores me parece que está muy confundido porque yo desde el día 2 con Napoli he tenido muchísima atracción, hemos tenido muchísimos momentos de estar a punto de besarnos, a punto de todo, y no lo he hecho porque yo jamás cambiaría mi vida por un momento”, reflexionaba pasados los diez minutos.

Sandra Barneda le recordaba que Adrián ha considerado lo suyo con Keyla un error y le preguntaba cómo consideraba ella lo suyo con Napoli. “Sinceramente, si no hubiera estado Napoli, yo hubiera estado todos los días llorando en la cama y, al final, me ha hecho desconectar”, reconocía.

Le admitía a Sandra que, probablemente, no hubiera sido capaz de perdonar un beso porque le veía, no como a su novio, sino como al padre de sus hijos. Sabe que ahora la piedra está sobre su tejado y no ve justo que si decide seguir con él sea para estar toda una vida sufriendo.

“Naomi, todavía no tienes todas las piezas del rompecabezas. Solo has visto diez minutos. ¿Qué ha sentido tu corazón al ver a Adrián?”, le preguntaba Sandra. “Pena, es que para mí se lo ha cargado él, todo”, contestaba.

“¿Estás queriendo escuchar a tu corazón?”, continuaba preguntando. “No, a mi cabeza”, respondía. “No solo se puede escuchar a la mente, también es importante que escuches a tu corazón”, aconsejaba Sandra.

“Si escucho a mi corazón diría ‘vámonos a casa, vamos a estar juntitos, vamos a hacer como que nada ha pasado’, pero es que no, hay que ser listos porque lo voy a pasar muy mal como haga eso”, reconocía Naomi.

La reflexión de Sandra

“Todos cometemos errores, Naomi, todos la cagamos de una manera… podría estar hablando contigo y hablándote del amor y lo que ha significado para mí y seguro que lo que aquello que pensaba que podía ser el peor momento de mi vida, luego lo entendí, y que luego merecía la pena. Que no te pueda la rabia, porque la rabia, en el amor, intoxica muchísimo”, reflexionaba Sandra.

Respecto al resto de imágenes que ha visto, reconocía que “me ha sorprendido ver a Manuel en la cama con Miriam tan acarameladitos, le va a molestar mucho a Lydia”.

Todavía queda ver el final de esta pareja, ¿será feliz o no?