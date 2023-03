Omar Montes habla en 'El Hormiguero' sobre cómo el dinero te cambia: "He comprado un Ferrari y lo he cortado"

Arrancó otra semana más en El Hormiguero de Antena 3; una semana muy musical en la que Pablo Motos recibirá en su plató a varios artistas: Omar Montes (lunes), Ana Mena (martes), Aitana (miércoles) y, por último, a una de las parejitas de moda; Lele Pons y Guaynaa.

El primer turno, el de la noche del lunes, fue para el cantante de Pan Bendito. Omar Montes se sentó al plató con Trancas y Barrancas para promocionar la gira de su último álbum Quejíos de un maleante.

Sobre este nuevo show, el artista ha destacado que él está arropado y acompañado por todo su equipo, un total de 45 personas: "Todos de mi barrio, todos maleantes de verdad, todos forman parte de la performance, cada uno con su cometido".

Omar Montes y el dinero: "Antes iba a Zara y primero miraba el precio"

Como parte del espectáculo que será esta última gira, Omar Montes se ha permitido un excéntrico lujo: un Ferrari. Pero no, no es para él; sino para sus actuaciones.

"He comprado un Ferrari, lo he cortado para subirlo a los escenarios, lo he descapotado porque he contratado un bailaor de flamenco que se sube dentro y baila", explicó a Pablo Motos.

En referencia a este carísimo atrezzo, el presentador quiso saber más acerca de cómo es el cambio de vida de un chico que siempre ha sido de barrio y que pasa ser rico. Ante la pregunta de si el dinero realmente te cambia como persona, Montes lo tuvo claro: "Inevitablemente sí porque al final más es más y el que diga que no, es mentira. Antes iba a Zara y lo primero que miraba es el precio, ahora cojo todo sin mirar".

Según relató el cantante de Carabanchel, fue durante una cena con amigos cuando se di ocuenta de cómo s ehabían transformado los papeles desde que es famoso. "Cuando saben que tienes dinero, estás obligado a pagar todo siempre", lamentó.

"¿Cómo sabes quién es un amigo de verdad cuando tienes dinero?", quiso saber Motos. "Si intenta sacar la cartera, ya es algo, y luego tú sabes de quién te rodeas porque aunque sabes que se pueden aprovechar, te sientes en deuda porque los conoces de toda la vida y te sientes un poco como el padre", respondió el autor de temas como Alocao o La Llama Del Amor.

Sobre la polémica en Catar

Asimismo, Montes recordó su polémico discurso durante su actuación en Catar meses atrás: "Casi nos matan, pero quitando eso, aquí estoy. Se lo tomaron medio mal".

"Me avisaron del hotel que habían venido a por mí, me fui a dar una vuelta, al final me acabaron pillando, me escondí en una lavandería, debajo de una mesa unas tres horas, y solo salí de ahí para el avión. Metí la pata, lo reconozco, pero yo tenía que reivindicarlo", continuó relatando el cantante.