El disco de Aitana que nunca vio la luz: más urbano, sin baladas y lleno de colaboraciones

Hay muchos álbumes que se quedan por el camino. Tras meses de trabajo, grabaciones y conversaciones, algo hace clic en la cabeza del artista y decide hacer borrón y cuenta nueva. ¿La última en hacerlo? Nada más y nada menos que nuestra princesa del pop patria: Aitana. La estrella española llevaba años trabajando en su tercer álbum de estudio, pero una serie de acontecimientos y un viaje a Los Ángeles hicieron que decidiera pegar un giro de 180 grados a su sonido, apostando por la música house inspirada en la de los años noventa.

De este modo, todas aquellas canciones que tenía preparadas para su tercera era quedaron descartadas. “Sentía que no tenían una línea y por cosas que pasan en las vidas de las personas, cuando viajé a Los Ángeles, el pasado mes de enero, escribí un dico totalmente nuevo”, confesaba a sus fans en su último directo de Instagram. Y es que un artista se tiene que sentir cómodo con lo que canta encima del escenario. Al final va a ser ella quien defienda esas canciones cada vez que las canta. Y si las musas le han venido a visitar a principios de este 2023, ¿por qué no aprovechar la oportunidad?

Aunque Aitana ha asegurado que no descarta lanzar algunas de las canciones que tenía escritas para este tecer álbum en un futuro, de momento se van a quedar guardadas en un cajón. De este modo, hemos querido hacer un retrato robot de cómo iba a ser este álbum antes de que el house llegase a la vida de Aitana. Y es que Formentera y En el coche, tal y como ha asegurado, son las únicas canciones que forman parte de este disco. Recopilando declaraciones de la cantante durante los dos últimos años, nos podemos hacer una idea de por dónde iban a ir los tiros del tercer álbum de Aitana. Y es que a mediados de 2021, la catalana ya nos hablaba de él.

El sonido: urbano y sin baladas

Si para Alpha apuesta por un sonido de club, inspirado en aquellas canciones que nos hicieron bailar en los años noventa y 2000’s, en un primer momento iba a apostar por una música más urbana. Eso sí, sin alejarse del pop que tantas alegrías le ha dado.

“El nuevo disco va a ir en esa línea: más urbano y más electrónico, pero siempre dentro del pop que es lo que a mí me gusta y lo que sé hacer”, aseguró la cantante en una entrevista para Global Show.

Además, por su gira por Latinoamérica en 2022, la artista aseguró que quería dejar atrás el sonido de principios de milenio: “El disco que estamos preparando deja atrás ese sonido de los dos mil y se enfoca un poco más en el ritmo reguetonero”. Parece que ha encontrado inspiración en aquella década durante los últimos meses. Lo que no sabía entonces era que tenía que fijarse en el house y no en el pop.

Pero la cosa no se quedó ahí. Aitana aseguró en un preguntas y respuestas que protagonizó en Twitter que ese álbum no iba a tener baladas: “¿Querríais una balada en el nuevo disco? No siento que pegue tanto con el concepto. Puede que el próximo disco, después del tercero, sea solo de baladas. ¿Qué pensáis?”

Parece que en Los Ángeles las cosas cambiaron y decidió meter una canción de este género, tal y como ha confirmado en su directo de Instagram de este mes de marzo sobre Alpha: “Son canciones con más movidas, pero sí que vienen baladas, la verdad".

Colaboraciones

En septiembre de 2021, Aitana acudió al Global Show con Tony Aguilar para hablar sobre el lanzamiento de Berlín. En aquel momento la artista nos confesó que su álbum estaba bastante avanzado: "Muchos de los temas del disco ya están grabados.Llevo todo el 2021, desde antes de sacar 11 razones, preparando este disco. Falta algún tema, pero hay muchos grabados".

Un año y medio después, lo cierto es que Aitana ha cambiado totalmente de parecer, y decidió apostar por otro sonido. Vamos, que en un primer momento canciones como Berlín y Quieres podrían haber formado parte de esta nueva era musical. ”Estoy muy feliz de empezar esta nueva tirada del disco con Berlín", nos dijo en 2021.

Además, si en Alpha Aitana tiene claro que no quiere meter colaboraciones —no más de una—, en aquel boceto de tercer álbum, estaba pensando en otra cosa: “Aún falta algún tema, pero hay muchos grabados y estoy buscando colaboraciones”.

Aunque nos hubiese encantado escuchar este tercer álbum, nos morimos de ganas de saber cómo es Alpha. Y es que Aitana tiene que lanzar el disco que ella quiere. Además, teniendo en cuenta la cantidad de canciones que ha ido sacando por el camino (Mariposas, Otra Vez o Quieres), podemos hacernos una idea de por dónde iba a ir el sonido de este disco fantasma.