Javier Castillo confirma la segunda temporada de ‘La chica de nieve’ en Netflix

Javier Castillo se ha convertido en uno de los autores que más vende en nuestro país. Sus historias trepidantes de misterio han enganchado, no solo a millones de lectores, sino también de espectadores que han podido ver la primera adaptación de sus historias con la adaptación de La chica de nieve en Netflix.

Su colaboración con esta plataforma audiovisual no ha hecho más que empezar. “Llevo unas semanas con unas ganas increíbles de poder contaros esto, celebrándolo a escondidas hasta que todo fuese oficial, y al fin puedo anunciar a viva voz que estaré trabajando junto a @netflixes para adaptar dos más de mis historias y llevarlas de su mano a todo el planeta. 🎉”, anunciaba en sus redes sociales.

“Y para empezar por todo lo alto, porque sé que sin vosotros no hubiese sido posible, me hace especial ilusión anunciar que El Juego del Alma (la continuación de La Chica de Nieve) está en desarrollo para convertirse en una serie, para llevar a Miren aún más lejos de lo que ya lo ha hecho. Así que sí, SE CONFIRMA la segunda temporada de #LaChicadeNieve! 🔥”, anunciaba sobre la renovación de esta nueva entrega.

Más proyectos

Motivo más que suficiente de celebración que aumenta porque no es su único proyecto. “Pero esto no se queda sólo aquí, sino que… ¡El Cuco de Cristal será también llevado a la pantalla por Netflix!”, comentaba sobre su última novela que llegó a las librerías el pasado febrero.

“¡Ya está! Ya lo he dicho. Qué auténtica locura. Quién me iba a decir que vería no una, sino tres de mis obras en pantalla, en 190 países y en más de 230 millones de hogares de todo el mundo. Veo esta foto y no me lo puedo creer. Y sé que estoy aquí por vosotros, por vuestro apoyo día tras día, por cada una de vuestras lecturas que llevan mis novelas cada vez más y más lejos. Gracias, de corazón. Este viaje acaba de comenzar y sois parte de él🌹”, terminaba diciendo.

Sin duda, la mejor manera de celebrar el nacimiento de Pablo, su tercer hijo, el pasado 1 de marzo. La vida le sonríe al autor tanto en lo personal como en lo profesional.