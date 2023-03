Belinda es atacada por un fan ebrio sobre el escenario, termina lastimada y se abre un debate por su reacción

Nunca se sabe qué es lo que puede suceder sobre un escenario en una actuación. Los artistas que están acostumbrados a sus giras, seguro que tendrán anécdotas para escribir varios libros. Belinda ha vivido una que no ha resultado nada agradable.

La cantante estaba dando un concierto en México cuando uno de sus seguidores se ha saltado las barreras de seguridad y se ha subido al escenario para abrazarla. Lejos de contentarse con eso, permanecía pegado a ello mientras la toqueteaba por todo el cuerpo.

Un fan desatado y enloquecido que no había manera de sacar del escenario. “Te relajas, te juro que no te van a agarrar”, le decía la cantante para intentar calmarle. Finalmente lo consiguió y lograron separarle de ella. Pero lejos de desentenderse, le pidió a su equipo que le dieran una botella de agua y que le trataran con cuidado mientras le bajan de nuevo y le dejaban entre el resto del público.

Abuso de alcohol

Antes de lograrlo, vimos como el fan intentó, incluso, levantarle la falda. Pero pudieron separarle y ella lo manejó lo mejor que pudo intentando poner sentido del humor y recordando lo mal que hace a veces el abuso del alcohol.

“Quédate ahí y te tomas eso y respiras. Casi te da algo, ¡me asustaste!”, le decía Belinda mientras le lanzaba un beso. “Está pedito, está pedito, no pasa nada”, explicaba al resto de los espectadores antes de suspirar más relajada y continuar con el concierto.

Más tarde, ya acabado su show, acudió a las redes sociales para informar de que no había sido una tontería. “En el concierto de hoy se subió una persona al escenario, casi me tira y me lastimó, además del susto que me llevé, me duele mucho la espalda”, aseguraba.

Mensaje de Belinda tras el incidente de su concierto. / @belindapop / Instagram

Una situación que ha generado un debate en redes sociales sobre si su actuación fue la adecuada o no. Mientras unos opinan que su actitud es de aplaudir, otros le echan en cara que tenga tantos miramientos con un hombre que se comporta así.

Si es que hay momentos donde el fenómeno fan se va de las manos.