Ana Mena y Belinda consiguen el cuarto disco de platino para 'Las 12'

No sabemos si Ana Mena ha conseguido dar respuesta a la pregunta principal del estribillo de Las 12 ("¿A quién llamo cuando lleguen las 12?") para este San Valentín; lo que sí que sabemos es que la víspera de esta fecha no podría haber tenido una noticia mejor para la malagueña, que ha conseguido para su colaboración con Belinda el cuarto disco de platino.

Se convierte así en la primera canción dentro de su era BELLODRAMA en alcanzar esta certificación superando las 240.000 copias vendidas en España, aunque los logros de Ana Mena no se quedan ahí: Música ligera cuenta con un doble disco de platino y Quiero decirte, su colaboración con Abraham Mateo, con uno.

LAS 12 HACE 4 PLATINOS HOY!! 💿💿💿💿 os amooooooooo fuerte 🥲🫶🏻 — Ana Mena (@AnaMenaMusic) February 13, 2023

"LAS 12 HACE 4 PLATINOS HOY!! 💿💿💿💿 os amooooooooo fuerte" escribía a través de su cuenta de Twitter para celebrar esta noticia, además de colgar diferentes publicaciones en su Instagram Stories agradeciendo a sus fans todo el cariño recibo.

Un cariño que ha podido notar con el recibimiento del anuncio del lanzamiento de BELLODRAMA que, aunque llegará al mercado y las plataformas el próximo 24 de marzo, iniciaba la preventa de discos y vinilos hace tan solo unos días, recibiendo tal demanda de este segundo formato que tanto ella como su equipo han decidido aumentar las existencias planificadas en un primer momento.

Todo está listo para esta nueva etapa de la de Estepona sobre los escenarios: hace unos días podíamos ver los primeros ensayos junto a sus bailarines para ofrecer un show a la altura de lo que vivimos el pasado verano, con fechas ya confirmadas para este 2023 donde se incluye el concierto de presentación del disco en la Sala Razzmatazz de Barcelona el próximo 21 de abril.

Mientras llega la fecha, en cualquier cosa, podemos imaginar los sonidos que encontraremos en BELLODRAMA, que calificaba en una entrevista con Tony Aguilar para LOS40 Global Show como un homenaje al pop donde habrá espacio para llorar mientras se baila, tal y como indica el título del disco y las lámigras de gliter que se han convertido ya en su seña de identidad.

Un disco en el que ha decidido incluir Se iluminaba y A un paso de la Luna como bonus tracks y donde se incluyen las colaboraciones de Ir Sais, Dejota2021 y un featuring secreto que, de momento, no se ha revelado para su esperado tema Me he pillao x ti.

Y tú, ¿ya tienes a quien llamar cuando lleguen las 12 para celebrar esta noticia?