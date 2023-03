¿Qué es Alpha House, la fiesta que prepara Aitana para Alpha?

¡Aitana ha tirado la casa por la ventana para su era musical! Bueno, más bien, la ha llenado de gente con ganas de pasárselo bien. Y es que Alpha House se ha convertido en el evento que da el pistoletazo de salida a su nueva etapa. La misma que empieza con el lanzamiento de Los Ángeles este mismo jueves.

Aitana sorprendió a sus seguidores y seguidoras hace unos días con un anuncio en sus redes sociales. "¿Preparadx para descubrir que hay dentro de la alpha House?", se podía leer. Junto al post podíamos ver una fecha, 29 de marzo de 2023, y una hora, las 11 pm. Además de que el anuncio estaba dirigido a personas mayores de edad. Otra pista que tenían los seguidores de Aitana es que se trataba de un evento físico (no digital). Y es que había un mensaje donde se podía leer "hasta completar aforo".

En el mismo post podíamos leer las normas de Alpha House, que se describe como "un espacio seguro para todos".

"Alpha House nace como unión de una generación, respeta al resto de asistantes. La seguridad de la sala estará a completa disposición de todos", dice el recordatorio. Para terminar, ell mensaje acaba con dos frases en inglés: "Dancing is a mandatory" (El baile es obligatorio) y "Remember to be wild" (Recuerda ser salvaje).

En el directo que protagonizó la cantante, explicó de dónde salió la idea de celebrar este evento: "Es un homenaje a la generación que viene, la alpha, que es la que nos sucede. Es el futuro".

"La finalidad de Alpha House es romper la barrera entre el artista y la gente que consume su música", ha terminado diciendo.

Pero, ¿qué es Alpha House?

"Es una fiesta, literalmente, que va a empezar a las once. Con consumición", dijo Aitana en un directo de Instagram.

Alpha House es una fiesta que ha preparado Aitana para esta nueva era musical. De hecho, este evento se celebra en uno de los clubs de moda de la noche madrileña, LuLa Club, en plena Gran Vía madrileña.

Vamos, que Alpha House es el nombre de una fiesta. Algo como podría ser la Bresh, Yasss, Locobongo o Cha Chá. Y es que Aitana quiere hacer algo muy grande. ¿Será solo la primera fiesta de varios lanzamientos?

"Va a haber un line up muy interesante, para que vayáis entrando en lo que va a ser Alpha", ha confirmado la cantante.

¿Dónde se celebrará Alpha House?

"Son fiestas que quiero hacer alrededor del mundo, pero primero quiero ver cómo lo vivís vosotros", ha confirmado la cantante. Además, entre sus planes están México y Argentina, donde le gustaría llevar Alpha House, tal y como adelantó en su directo de Instagram.

¿Cómo se adquiere la entrada?

Las entradas (totalmente gratis) pudieron adquirirse a través de los canales oficiales de Aitana el pasado lunes 27 de marzo. Como era de esperar, volaron al minuto. De hecho, la web se llegó a caer de la cantidad de gente que estaba entrando en ese mismo momento.

Para todas aquellas personas que se quedaron sin entrada, Aitana ha confirmado que habrá una oportunidad de adquirir un pase: estar entre los primeros de la cola de este miércoles 29 de marzo. Y es que quedan algunas plazas reservadas para ello.