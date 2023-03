‘El mago de Oz’ ambientado en el mundo de las boybands, lo nuevo de Iria G. Parente y Selene M. Pascual

Dorothy Gale, una joven que llevará una doble vida para volver a encontrarse a sí misma tras perder a su hermano gemelo con el que tenía pensado emprender una carrera musical. Se encuentra perdida cuando recibe una propuesta que, en realidad, iba dirigida a su hermano Theo. Le han elegido para ser miembro de WIZARD, la próxima boyband de Emerald Music. Tal vez ella pueda hacer realidad ese sueño.

Esta es la historia de Seremos el huracán, la nueva novela de Iria G. Parente y Selene M. Pascual, que se han convertido en referentes del new adult en nuestro país.

“Si lo pensáis, El mago de Oz comienza con una casa destrozada y una chica que se tiene que poner los zapatos de una persona que acaba de morir. Pues en Seremos el huracán es un poco parecido. Nuestra Dorothy Gale no llega a un mundo mágico después de que un ciclón se lleve su casa por los aires. Lo que arrasa su hogar es la muerte de su hermano gemelo, Theo; el mundo al que pretendían llegar juntos era el de la música. Pero desde que Theo murió, incluso la música ha dejado de tener sentido”, explican las autoras sobre esta nueva historia.

Una propuesta inesperada

“Sin embargo, al parecer Theo llamó la atención de una mánager mientras todavía vivía, y esa mánager tiene una oportunidad para él... justo ahora que Theo ya no puede cogerla. A Dottie le parece muy cruel e injusto que los sueños de su hermano no se vayan a cumplir, pero si ella se hiciera pasar por él y entrara en esa boyband en la que le han invitado a participar..., podría cumplir el sueño de ambos y además hacer que el mundo le recordase”, plantean.

“Gale tiene 18 años y nació en un pequeño pueblo de Kansas un 2 de septiembre. Es reservado con su vida personal, pero encantador y divertido como un príncipe azul. Eso es lo que la OH MY GOZ sabe de él. Lo que NO saben es que en realidad Gale, Theodore Gale, está muerto. Y que la persona a la que entrevistan es su hermana, Dorothy, que ha decidido entrar en WIZARD para cumplir el último deseo de su gemelo. Theo siempre le decía que iban a ser un huracán y Dorothy está decidida a tomar la oportunidad, aunque por el camino pierda por completo su identidad”, cuentan sobre el/la protagonista Iria y Selene.

Pero en el grupo no estará sola, tiene compañeros con los que tendrá que convivir. Raven, es el actor con fama de cabeza hueca y un instinto único para el show business. Leo es la estrella de TikTok que parece estar siempre a la espera de algo terrible, y Val es el chico sin corazón que no piensa en nada más que en llegar a lo más alto, cueste lo que cueste. Con una estética muy al estilo Super Pop de los años '90, las autoras nos han ido presentando a los diferentes personajes.

“Si no vivís en una cueva seguro que habéis escuchado ya a los WIZARD, esa boyband que ha entrado con tanta fuerza en la escena musical del momento. Pero para quien vaya con mucho despiste por la vida, ¡no os preocupéis! Durante las próximas semanas nos encargaremos de que conozcáis a Gale, Val, Raven y Leo. ¿Y qué mejor forma de hacerlo que leer sus respuestas a las preguntas que les han hecho las reporteras de Oh My Goz!?”, explican en sus redes.

Dorothy tiene que mantener una gran mentira ante grandes masas de gente y eso, sin olvidarse de quién es ella en realidad. “Claro que quizá hacerse pasar por su hermano todo el tiempo, firmar por él un contrato multimillonario, compartir casa con tres desconocidos y aguantar el escrutinio del ojo público que conlleva la fama no sea tan fácil como había imaginado. El 30 de marzo llega esta historia en la que hemos hablado de duelo, de música, de familia y, sobre todo, de encontrar tu hogar cuando estás más perdida que nunca. ¿Os atrevéis a conocer a los WIZARD?”, exponen Iria y Selene.

Otra nueva y adictiva historia donde la música toma un gran protagonismo.