Tras ‘Save’ y ‘Again’, Mona Kasten comparte nueva historia al ritmo de BTS, The Vamps o 5 Seconds of Summer

Los lectores más jóvenes se han enganchado a las sagas de la autora alemana Mona Kasten. Save y Again se han convertido en sus grandes éxitos y desde este 29 de marzo, le seguirá los pasos Lonely Heart. Escucha tu corazón, su nueva novela, en la que la música toma todo el protagonismo.

La historia gira en torno a Rosie y Adam. Ella es una locutora de radio online en Los Ángeles. Él, al que todo el mundo conoce como Beast, es el batería de la boyband del momento, Scarlet Luck.

A ella, una gran fan de su música, que reconoce que no solo ha seguido a la banda durante años, sino que sus canciones también la han ayudado a superar los momentos más difíciles de su vida, le toca entrevistarles. Tan solo hay una norma para su encuentro: Está prohibido el contacto físico. Y es que Beast, el batería de la banda, lleva años sin permitir que nadie le toque.

Las cosas no salen bien del todo y Rosie empieza a sufrir una oleada de hate en redes sociales. Todo empieza a desmoronarse a su alrededor.

Nueva historia de amor

Pero entonces, vuelve a encontrarse con Beast, cuando la banda la invita a uno de sus conciertos para dejar las cosas atrás. Pero, en esta ocasión no ve al personaje sino a la persona que hay detrás, Adam.

Se crea una conexión entre ellos que dará paso a un amor que se cocina a fuego lento y que ha enganchado a muchos lectores que ya han leído la novela y reconocen que es totalmente adictiva.

“Rosie y Adam me tendieron una emboscada (de una manera muy positiva) y simplemente no me soltaron. La historia me acompañó en un momento especial y siempre me dio luces de esperanza porque me enamoré mucho de los personajes”, confesaba ella cuando lanzó el libro en su país el pasado año.

Como no podía ser de otra manera, la música cobra mucho protagonismo, y no sólo por la boyband protagonista. En la playlist que acompaña esta nueva serie escuchamos a grupos y artistas como The Vamps, 5 Seconds of Summer, BTS, Kehlani, Zara Larsson, Tate McRae o Troye Sivan.

Una primera parte que tiene continuación. Sin duda, una buena manera de amenizar la espera para el estreno de la serie basada en Save que estrenará este año Prime Video.

Se va a hablar mucho de Kasten en los próximos meses.