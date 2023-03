Sergio Garrido se mira al espejo y descubre los kilos que ha perdido en ‘Supervivientes’

Sergio Garrido se convirtió el pasado jueves en el primer expulsado de Supervivientes 2023. Este martes llegaba a plató para hablar con Carlos Sobera y hacer balance de su concurso.

El presentador le echaba en cara que su última semana en el reality había sido decepcionante porque se rindió. “A partir de la segunda gala que yo tuve un golpe, yo he estado mal. He estado mareándome continuamente. No estaba al cien por cien y cada día que me levantaba lo estaba pasando mal hasta que el cuerpo se me estabilizaba. Yo intentaba luchar contra eso, contra todo lo que es estar en la playa, que es muy duro y yo estaba agotado”, explicaba.

El presentador le preguntaba por su peor pesadilla y no dudaba en dar un nombre. “La última semana, con Gema, aunque no se vea mucho, he tenido cosillas. Entre ella y Alma han estado diciendo que mis mareos eran falsos. Invito a los médicos del programa que les diga lo que tengo, cómo me están tratando y la medicación que tengo para que vean que no es una mentira. Esta última semana, por ese detalle y otros cuatro, no estaba a gusto con ella. Se lo dije a ella”, admitía.

Reconoció que le daba pena por Ana María Aldón, compañera suya durante mucho tiempo en Fiesta, pero confirmó que Gema “no se ha portado bien conmigo”.

Reconoció, sin embargo, que había conocido tarde a Jonan Wiergo y le había cogido mucho cariño y que se llevaba la amistad de Raquel Arias o Raquel Mosquera con las que había convivido más tiempo. Aunque por encima de todos, están los olvidados con los que pasó sus últimos días: Jaime Navas y Artùr Dainese.

Frente al espejo

También hemos podido ver cómo descubría su nuevo físico tras pasar por esta experiencia. Se ponía frente al espejo y reconocía que se le había quedado cuerpazo. Así, a bote pronto, calculaba que habría perdido entre 13 y 14 kilos. “Es que tengo un cuerpecillo, fíjate, si es que estoy plano, parezco un chavalillo”, comentaba.

Finalmente, el programa le confirmaba que había perdido 11,1 kilos en casi un mes. “Ahora un poquito de gimnasio y me quedo como un chavalito”, aseguraba.

Parece que ni tan mal, su paso por Honduras.