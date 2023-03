Jennifer Aniston, sobre ‘Friends’: "Muchxs encuentran ahora la serie ofensiva"

Friends se convirtió durante toda una década en la mayor y más importante comedia a nivel mundial. Millones de espectadores de todo el mundo pudieron vivir en diferentes idiomas por todo el planeta las aventuras y desventuras de 6 jóvenes estadounidenses que vivían en Nueva York y que afrontaban su transición a la madurez desde el humor. Sin embargo, un hecho también innegable es que la sitcom no ha envejecido muy bien en algunos aspectos.

Ya desde hace años hay una corriente que acusaba a la popular serie de racista. Y es que durante los más de 200 episodios de la serie la diversidad racial fue, por decirlo suavemente, limitada. Incluso llegó a haber acusaciones de plagio de otra serie con actores y actrices afroamericanos que nunca llegó a triunfar entre el gran público.

Pero es que además de esta situación ya de por sí muy relevante, Friens ha tenido que afrontar en los últimos años muchas críticas también por su falta de inclusividad con algunos colectivos e incluso por lo antiguo de su humor en algunos aspectos.

Sobre todo ello se ha referido Jennifer Aniston durante una entrevista con Associated Foreign Press en el que ya el titular deja claro lo que opina la actriz de esta polémica: "Hay toda una nueva generación de gente joven, chicos y chicas, que ahora revisan los episodios de Friends y los encuentran ofensivos".

Según la actriz que dio vida a Rachel, muchas de estas situaciones fueron improvisadas aunque también las hubo guionizadas: "Había cosas que nunca fueron guionizadas y otras bueno... nos las deberíamos haber pensado mejor. Pero no creo que la sensibilidad fuese la misma que la de ahora. La comedia ha evolucionado y las películas han evolucionado".

Jennifer Aniston ha puesto como ejemplo algunos chistes sobre el racismo: "Antes podías hacer un chiste sobre un racista y reírte. Era divertidísimo y al mismo tiempo educaba a la gente acerca de lo ridículas que eran esas personas. Ahora no podemos hacer algo así".

No ha sido la única voz de dentro de la serie que habló sobre esto. Hace unos meses una de las creadoras, Marta Koeffman ya dejó claro que había mucho que se les podía reprochar: "En el transcurso de los últimos años he llegado al punto de decir que, lamentablemente, sí soy culpable de eso. Y nunca volveré a cometer ese error. Claramente, formaba parte del racismo sistémico de nuestro negocio. No era consciente y eso ahora hace que me sienta estúpida" dijo en The Conversation de la BBC. "Esta es una de las críticas más extremas y válidas a las que me he enfrentado. Si hubiera sabido por aquel entonces lo que sé ahora, hay cosas que por supuesto habría cambiado, pero las desconocía y, desde entonces, he aprendido".

Tramas que rozan la homofobia, la transfobia, chistes sobre personajes secundarios alcohólicos, rechazo a la gordura, machismo... Algunos de los capítulos de la serie destilaban algunos de estos problemas, y si los repasamos siendo críticos, hay algunos comentarios de los chicos neoyorkinos que no pasarían por los estándares de lo que entendemos hoy en día por humor.