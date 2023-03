Purple Disco Machine y Kungs unen sus talentos en ‘Substitution’

Dos pilares del mundo disco y funk actual, Purple Disco Machine y la superestrella francesa Kungs se unen para su nuevo lanzamiento, Substitution, que estará disponible este jueves 30 de Marzo junto al video oficial.

Con esta sorprendente colaboración, los dos productores de fama internacional demuestran que son la pareja perfecta para empezar la fiesta con un single que se convertirá en uno de los favoritos de las pistas de baile.

La relación entre los dos artistas floreció cuando se conocieron en varios festivales, y "Substitution" encarna esa emoción y energía puras que sólo se encuentran bailando junto a los aficionados al boogie.

Combinando sus habilidades innatas para reunir a la gente en una fiesta, los dos se unieron y trabajaron juntos en el estudio de Purple Disco Machine en Dresde para perfeccionar el tema en lugar de limitarse a enviar archivos de un lado a otro, garantizando así una auténtica canción exitosa.

Se trata del primer single de Purple Disco Machine desde que ganó el Grammy 2023 a la mejor remezcla por It's About Damn Time de Lizzo, y llega tras unos años de grandes éxitos para el virtuoso de la electrónica.

El prestigioso productor se ha labrado una reputación de superventas con sus colaboraciones con Sophie and the Giants en Hypnotized e In The Dark, al tiempo que ha lanzado un catálogo de éxitos en el camino hacia el lanzamiento en 2021 de su segundo álbum Exotica.

Mientras tanto, Kungs se ha ganado su corona como líder de la revolución electrónica francesa con su álbum de 2022 Club Azur, que demuestra su aptitud para hacer que la gente se mueva con éxitos en las listas de éxitos como Clap Your Hands y Never Going Home. En Substitution incorpora ese sabor a pista de baile, complementando el talento de Purple Disco Machine para los ritmos cargados de groove.

La pareja exhibe una unión musical perfecta de influencias italo-disco para garantizar la excelencia en la pista de baile y un lirismo que te llegará al corazón. A propósito para ambos, el single arranca con encantadores acordes de piano y una línea de bajo funk.

Como muestra del icónico éxito de 1984 Big in Japan de Alphaville, hay una sensación de aplomo y clase en la producción, mientras que los dos exudan al mismo tiempo un carisma despreocupado que impregna todo Substitution.

El calor de la música disco se funde sin esfuerzo con los ganchos soul-pop que te harán perderte en la lujuria de las letras. Sin embargo, mientras cantas con ellos, queda claro que las raíces de los dos artistas provienen de la experiencia humana que se vive en la pista de baile, como queda patente en toda la vibrante producción.