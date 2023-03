Bad Bunny resuelve las dudas sobre su posible colaboración con Justin Bieber

Bad Bunny se ha convertido en noticia tras desvelarse una posible relación con Kendall Jenner. Y es que al parecer se habrían conocido a través de Justin Bieber, de quien es amiga la modelo. Precisamente, analizando esta unión, algunos de sus seguidores han disparado los rumores de una supuesta colaboración entre el canadiense y el puertorriqueño. Y, como era de esperar, las redes se llenaron de todo tipo de teorías.

Sea como sea, el intérprete de Un Verano Sin Ti ha querido aclarar esta información. Lo ha hecho en una entrevista con la revista TIME, donde también ha hablado de sus orígenes, de su amor por Puerto Rico y de la fama, entre otras cosas.

"¿Tienes una canción con Justin Bieber a punto de salir?", le pregunta el entrevistador. "¿Hay una canción con Justin Bieber? ¿Es un rumor? No, no tengo una canción con Justin Bieber. Eso es falso. Nunca vas a saber lo que voy a hacer. No te mientas a ti mismo, no vas a saber mi próxima movida", responde contundente el puertorriqueño.

Así que todos aquellos que esperaban escuchar al reggaetonero y al canadiense juntos en una misma canción, tendrán que alargar la espera, ya que no parece que vaya a ocurrir pronto.

Bad Bunny disfrutando de un partido de Los Ángeles Lakers / Allen Berezovsky (Getty Images)

Sea como sea, Bad Bunny está preparándose para su actuación en el Festival de Música y Artes de Coachella Valley, que tendrá lugar durante los días 14, 15, 16, 21, 22 y 23 de abril. El puertorriqueño es cabeza de cartel de los días 14 y 21 de abril, compartiendo escenario con Gorillaz, Becky G, The Chemical Brothers, y más. Eso sí. Nuestro protagonista ha dejado claro que Coachella va a ser "otra f-king función" para él. "Sentí más presión en el Hiram Bithron (en Puerto Rico) que en Coachella. Obviamente estoy emocionado. Quiero dar lo mejor de mí", señala en esta entrevista.

Y a ti, ¿te gustaría escuchar a Bad Bunny y Justin Bieber en una canción juntos? Eso sí, tendrás que esperar para que esto se haga realidad.