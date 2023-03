Vogue convierte a Zara Larsson en la nueva Rapunzel: “Todavía tengo ese anhelo de querer ser amada”

“¿Por qué dudaría de mí misma? Es como, soy increíble". Esta frase de autoconfianza es la que define el mensaje que Zara Larsson quiere lanzar en su última entrevista con Vogue Scandinavia que la ha convertido en la portada de su último número.

Una Zara Larsson convertida en la nueva Rapunzel con esa larga melena rubia que toma protagonismo en una sesión de fotos sensual donde la naturaleza crea el contexto y los vestidos vaporosos y con mucha tela, cubren su cuerpo de princesa sueca.

La cantante asegura que este es su gran año. “Mientras la estrella pop sueca se prepara para la dominación total del mundo, en nuestra edición de abril-mayo habla sobre la seguridad en sí misma radical, las menciones en Twitter, el vuelo en helicóptero y la santidad del escenario”, avanza la publicación sobre los temas sobre los que ha hablado.

Una vocación imperturbable

“Desde la primera vez que Zara Larsson se convirtió en el centro de atención con una versión que provocó escalofríos de My Heart Will Go On de Celine Dion hasta su conquista mundial actual, la estrella del pop ha mostrado una confianza imperturbable”, asegura Vogue sobre el camino que ha recorrido desde que se dio a conocer con una cover.

"Nunca tuve un Plan B. Esa fue la respuesta, y sigue siendo la respuesta”, asegura la cantante que defiende su vocación por encima de todo.

“Aunque ya es un fenómeno internacional con éxitos de platino y 7,9 millones de seguidores en Instagram, nos dice que está destinada a más”, informa la revista que define esta nueva etapa como icónica.

“Todavía tengo ese anhelo de querer ser amada y querida. Creo que por eso soy un artista", asegura Larsson que reconoce tener un punto débil. “Las menciones en Twitter a veces pueden hacer que Zara Larsson se sienta vulnerable, pero hay un lugar donde sus dudas nunca han podido atraparla: en el escenario”, asegura la cabecera.