Zara Larsson anuncia el inicio de la era ZL3

Zara Larsson no para. Después de publicar su más reciente trabajo discográfico el pasado mes de marzo, Poster girl, la cantante ya está manos a la obra con su siguiente aventura musical. La intérprete sueca ya está en el estudio de grabación dando forma a las nuevas canciones que, probablemente, verán la luz en 2022.

La artista lo confirmaba a través de sus perfiles oficiales en las redes sociales en las que anunciaba oficialmente el inicio de la nueva era ZL3. "😁😁 back in the studio with album number 3 #superdry #superdryCODE" ("De vuelta al estudio con el álbum número 3") escribía junto a una fotografía en la que se la podia ver rodeada de instrumentos.

No cabe duda de que la pandemia ha afectado todos los planes de la solista tanto en lo referido a sus conciertos, en la actividad promocional de Poster girl así como en sus planes de grabación. Con tiempo disponible para componer y trabajar en el estudio, Zara Larsson no lo ha dudado y se ha puesto en marcha.

Hay que puntualizar que este nuevo trabajo discográfico de la sueca será en realidad su cuarto álbum de estudio aunque en realidad la cantante solo cuenta sus dos últimos a nivel internacional en la cuenta para bautizar su próximo elepé como el tercero de su discografía.

Zara Larsson se convirtió en un nombre sinónimo de éxito a mediados de la pasada década. La artista sueca fue uno de los grandes nombres que nos dejó gracias a hits como Lush life o Never forget you. Pero su talento musical no se detuvo ahí y en los siguientes años pudimos disfrutarla junto a artistas como David Guetta (This one's for you), Ty Dolla Sign (So good), Tinie Tempah (Girls like) o Clean Bandit (en el 'pelotazo' Symphony).

De 1, pasamos por So good y su primera trilogía musical se completó con Postergirl. A diferencia de lo que sucedió en 2020 con varias canciones publicadas no incluidas en su más reciente disco, aquí parece claro que todo lo que cree Zara desde este momento irá a su álbum ZL3.