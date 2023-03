Pole. se prepara para su segunda Riviera en Madrid con el adelanto de nueva música

Hay pocas cosas que un artista pueda vivir de manera tan intensa como la gira de un primer disco. Los directos, el público coreando tus canciones y tatuándose tus letras sobre la piel, la adrenalina que te produce pisar un escenario o tener que colgar el cartel de "entradas agotadas" para volver a repetir la hazaña en una segunda fecha son sensaciones de las que solo nos pueden hablar quienes las han vivido.

Unas sensaciones que, estamos seguros, está experimentando Pole. desde el inicio de su gira Esta Vida Es Un Jaleo Tour el pasado mes de febrero, que tendrá su broche final en la Sala Razzmatazz de Barcelona el próximo 5 de mayo. Por el camino, sin embargo, el cantante toledano ha cumplido más de un sueño: este 30 de marzo llena su segunda Riviera en Madrid después de la promesa que le hizo a su familia y tras un primer concierto en la capital que le dejó sin respiración. "Me habéis dejado sin palabras Madrid, a mí, a mi familia y a todo mi equipo. Esta vida es un jaleo pero merece muchísimo la pena. Gracias a todos" escribía a través de su perfil de Twitter.

A la espera de esta segunda fecha el artista aprovechaba las últimas horas para contestar a las preguntas de sus seguidores a través de Instagram Stories, adelantando en una de las respuestas un fragmento de una nueva canción de la que todavía desconocemos su título y fecha de lanzamiento.

"Sabes que soy un experto, he contado lo que siento, he callado la mitad, valgo más por el silencio, pero eso lo sabes ya. Que me quedo en esa carita de mala, que he perdido los papeles, que ya no me importo nada" se le puede escuchar cantar en el audio compartido mientras anunciaba "estamos trabajando en mucha música". Un tema en el que sigue explorando los límites entre el pop-rock y la música urbana para seguir regalándonos frases que se quedan en nuestra memoria.

Además, Pole. aprovechaba para compartir algunos de los momentos más bonitos que ha vivido en este tour, entre los que se encuentra (por supuesto) su interpretación de Los domingos no se toman decisiones, una canción muy especial cuyo significado también explicaba en una historia posterior: "no gestiono bien las emociones, demasiados altibajos, no veo las cosas de manera objetiva. Cualquier día puede ser domingo".

En su segunda fecha en Madrid el artista promete volver a tener invitados para hacer temblar los cimientos de la sala. Pole. de momento puede respirar tranquilo, tanto sus fans como nosotros nos quedamos con él.